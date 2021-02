Call of Duty Black Ops Cold War: Outbreak-Trailer und Free Weekend mit Double-XP

"Call of Duty Black Ops Cold War" startet in Kürze in die zweite Season.

Activision und Treyarch rühren die Werbetrommeln für die zweite Season von „Call of Duty Black Ops Cold War“. Ein Teil dieser Bestrebungen ist ein Trailer, der sich der neuen Zombies-Erfahrung „Outbreak“ widmet. Sie wird mit dem Season-Update am 25. Februar 2021 – also am kommenden Donnerstag – in das Spiel gebracht. Den erwähnten Promo-Trailer zu den erwähnten Zombieschlachten seht ihr unterhalb dieser Zeilen.

Mit „Outbreak“ erwartet euch ein Spielmodus, der mit der Dunkeläther-Storyline verknüpft und auf den größten Multiplayer-Karten von „Black Ops Cold War“ angesiedelt ist. Ihr jagt darin Elitegegner mit einem Satellitentracker, eskortiert einen Rover, der Portale in andere Dimensionen erkennt, oder liefert euch Kämpfe mit Zombies. Sobald eure Ziele erfüllt wurden, macht ihr euch mit einem Helikopter aus dem Staub.

„Outbreak“ umfasst verschiedene Fähigkeiten und Upgrades. Mit dem neuen Frenzied Guard Field-Upgrade könnt ihr beispielsweise alle untoten Kreaturen dazu zwingen, zehn Sekunden lang anzugreifen. In dieser Zeit nimmt lediglich eure Rüstung Schaden. Auch könnt ihr schwere Zombies mit der explosiven Shatter Blast Ammo-Mod zu Hackfleisch verarbeiten.

Free Weekend und Double XP

Passend zum Start der zweiten Saison von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ können Teile der Multiplayer- und Zombies-Modi kostenlos gespielt werden. Dazu zählen unter anderem Outbreak, Onslaught (nur PlayStation), Apocalypse 24/7 und Gun Game. Details zu den unterstützten Modi findet ihr auf der offiziellen Seite der „Call of Duty“-Reihe.

Das Free Weekend läuft vom 25. Februar 2021 um 19 Uhr bis zum 4. März 2021 um 19 Uhr. Darüber hinaus findet vom 26. Februar 2021 um 19 Uhr bis zum 1. März 2021 um 19 Uhr ein Double-XP- und Double-Weapon-XP-Event statt. Die zusätzlichen Punkte können sowohl in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ als auch in „Call of Duty: Warzone“ gesammelt werden.

Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Trailer zu „Outbreak“. Weitere Details zu „Call of Duty Black Ops Cold War“ und zur zweiten Season halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

