Gran Turismo 7: Release des PS5-Rennspiels verschoben

"Gran Turismo 7" wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Das gab Sonys Jim Ryan in einem Interview mit GQ bekannt. Als Auslöser der Verzögerung nannte er die Störungen, die mit der Coronavirus-Pandemie einhergingen.

Frühestens 2022 könnt ihr mit dem Rennspiel durchstarten.

Verschiebungen gehören innerhalb „Gran Turismo“-Reihe nahezu zur Grundausstattung. Und auch „Gran Turismo 7“ traf es inzwischen. Wie Sonys Jim Ryan in einem Interview mit GQ bekanntgab, wird das Rennspiel nicht mehr in diesem Jahr auf den Markt gebracht. Erst 2022 könnt ihr mit dem Launch des PS5-Rennspiels rechnen.

Auslöser der Verschiebung des Racers aus dem Hause Polyphony Digital sei die COVID-19-Pandemie, die einen verzögernden Einfluss auf die Entwicklung hatte. Einen fortan gültigen Termin nannte Sony für „Gran Turismo 7“ nicht, sodass offen ist, wann genau der Launch des PS5-Rennspiels im Jahr 2022 erfolgen wird.

Statement von Jim Ryan

„GT7 wurde durch COVID-bedingte Produktionsherausforderungen beeinträchtigt und wird daher von 2021 auf 2022 verschoben. Mit der anhaltenden Pandemie ist es eine dynamische und sich verändernde Situation. Und einige kritische Aspekte der Spielproduktion wurden in den letzten Monaten verlangsamt. Wir werden weitere Details zum Veröffentlichungsdatum von GT7 bekannt geben, sobald sie verfügbar sind“, so Ryan.

Nachdem „Gran Turismo 7“ im vergangenen Jahr im Zuge eines PS5-Events angekündigt wurde, war vom Rennspiel ohnehin nicht viel zu hören. Recht schnell kam die Befürchtung auf, dass ein Release des PS5-Titels im laufenden Jahr recht unwahrscheinlich ist.

Sony deutete erstmals im Dezember an, dass sich „GT7“ verzögern könnte, als der Verweis auf eine Veröffentlichung im „erstes Halbjahr 2021“ aus einem PS5-Marketingvideo entfernt wurde. Allerdings ist „Gran Turismo 7“ in guter Gesellschaft. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden unzählige größere und kleinere Titel verschoben, darunter heiß erwartete Spiele wie „Hogwarts Legacy“. In fast allen Fällen wurde die durch COVID 19 bedingte Situation als Auslöser der Verschiebung genannt.

Aber auch unabhängig von Corona und Co ist die Verzögerung nicht überraschend, wenn man den Ruf von Polyphony Digital für langwierige Entwicklungszyklen bedenkt und den bereits vollgepackten Zeitplan der PS5 für das Jahr 2021, der das neue „God of War“ sowie die zeitexklusiven Veröffentlichungen „Deathloop“, „Ghostwire: Tokyo“ und „Kena: Bridge of Spirits“ umfasst, berücksichtigt.

Was ist über Gran Turismo 7 bekannt?

Anfang des Monats betonte das Polyphony Digital-Oberhaupt Kazunori Yamauchi, dass Käufer des Rennspiels ein „volles“ Erlebnis erwarten können, ähnlich wie bei früheren Spielen der Serie. „Gran Turismo Sport“, der vorherige Teil der PlayStation-Rennreihe, wich von früheren Spielen ab, indem der Schwerpunkt auf wettbewerbsorientierte Online-Rennen und eSports gelegt wurde.

In einem neuen Interview mit der japanischen Publikation Octane erklärte Yamauchi ergänzend, dass die Spieler vom kommenden PS5-Teil ein traditionelleres Spielerlebnis erwarten können, zusätzlich zu den Features, die mit „GT Sport“ eingeführt wurden.

„In Gran Turismo 7 werden wir zwar Elemente wie die [FIA]-Meisterschaften übernehmen, die in Sport realisiert wurden. Aber wir werden zum vollen Umfang von Gran Turismo 1 und 4 zurückkehren und das beste Gran Turismo-Erlebnis von heute bieten. Für diejenigen, die das alte Gran Turismo kennen, wird es sich also ein bisschen nostalgisch anfühlen“, so Yamauchi.

