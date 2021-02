Cyberpunk 2077: Ein neues Update befindet sich im Test

Bringt CD Projekt RED noch in diesem Monat ein neues Update für "Cyberpunk 2077"? Laut der aktuellen Roadmap soll der Patch 1.2 im Februar 2021 veröffentlicht werden. Ein neues Update befindet sich aktuell in der Testphase.

In den vergangenen Monaten wurde bereits eine Menge über die technischen Probleme des Action-Rollenspiels „Cyberpunk 2077“ berichtet, woraufhin CD Projekt REDs Blockbuster sogar aus dem PlayStation Store entfernt wurde. Die Entwickler hatten versprochen, dass sie im Februar 2021 ein erstes umfangreiches Update veröffentlichen werden, das bereits viele Probleme aus der Welt schaffen soll.

Doch noch im Februar?

Da sich der Februar allmählich dem Ende nähert, stellt sich die Frage, ob in dieser Woche noch ein Update für „Cyberpunk 2077“ erscheinen wird. Laut aktuellen Informationen befindet sich ein neues Update in der Testphase. Dabei könnte es sich um das umfangreiche Update 1.2 handeln. Allerdings sind noch keine konkreten Details bekannt.

Der Reddit-Nutzer „Arsenic_Touch“ hat in einem internen Steam-Bereich entdeckt, dass der neue Patch vor wenigen Stunden in die Testschleife geschickt wurde. Somit könnte ein Update in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Sobald offizielle Informationen zu dem Patch enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Mehr zum Thema: Cyberpunk 2077 – Verbesserte Framerate – Das Update 1.10 im Performance-Check

Bisher hatte CD Projekt RED meistens die neuen Update für „Cyberpunk 2077“ an Freitagabenden veröffentlicht, weswegen dies durchaus auch dieses Mal der Fall sein könnte.

„Cyberpunk 2077“ erschien am 10. Dezember 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Über die Abwärtskompatibilität kann man das Action-Rollenspiel auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S spielen. Es befinden sich auch dedizierte Next-Gen-Umsetzungen in Entwicklung, die laut dem aktuellen Plan in der zweiten Jahreshälfte veröffentlicht werden sollen. Einen konkreten Termin wollte CD Projekt RED bisher nicht nennen, da man sich erst einmal auf die Updates der bisherigen Versionen konzentriert, die weiterhin mit enormen Performance-Problemen zu kämpfen haben.

Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Quelle: WCCFtech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077