Destroy All Humans! 2: Mögliches Remake im Trailer angedeutet?

Könnten die Entwickler von Black Forest Games an einem Remake zum Action-Klassiker "Destroy All Humans! 2" arbeiten? Für die entsprechenden Spekulationen sorgt ein vermeintlicher Hinweis in einem aktuellen Trailer.

"Destroy All Humans! 2": Remake in Arbeit?

Im Sommer des vergangenen Jahres feierte der schräge Action-Titel „Destroy All Humans!“ in Form eines Remakes ein Comeback auf den aktuellen Plattformen.

Schenken wir aktuellen Berichten Glauben, dann wird es bei dem Remake zum ersten Teil allerdings nicht bleiben. Stattdessen macht das Gerücht die Runde, dass die Entwickler von Black Forest Games bereits mit den Arbeiten an einem Remake zu „Destroy All Humans! 2“ begonnen haben könnten. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis soll ein Trailer zum „Midweek Madness Deal“ auf Steam geliefert haben.

Offizielle Ankündigung in Kürze?

Am Ende des Trailers ist Crypto-138, der Protagonist von „Destroy All Humans! 2“, zu sehen, der seinen Vorgänger Crypto-137 fragt, „ob er denn endlich fertig ist“. Crypto-137 entgegnet, dass Crypto-138 „seine Klappe halten soll, bis er fertig ist“. Da in der entsprechenden Pressemitteilung explizit auf das Ende des Trailers hingewiesen wurde, wird spekuliert, dass wir es hier in der Tat mit einem ersten Teaser zum Remake von „Destroy All Humans! 2“ zu tun haben könnten.

Offiziell angekündigt wurde die Neuauflage bisher allerdings nicht. „Destroy All Humans! 2“ erschien ursprünglich im Jahr 2006 und verfrachtete die Spieler in das Jahr 1969. In der Rolle des grimmigen Aliens Crypto-138 machten die Spieler ein weiteres Mal Jagd auf die Menschheit und ihre DNA.

Sollte THQ Nordic das Remake zu „Destroy All Humans! 2“ offiziell ankündigen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

