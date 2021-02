CoD: Cold War & Modern Warfare passen zusammen nicht mehr auf eine Standard-PS4

In der Vergangenheit wurden die Entwickler der verschiedenen "Call of Duty"-Abenteuer immer wieder für ihr wenig effizientes Speichermanagement kritisiert. Mittlerweile wurde ein Punkt erreicht, an dem "Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty: Black Ops Cold War" die 500 Gigabyte-Festplatte der Standard-PS4 sprengen.

Die aktuellen "Call of Duty"-Titel verbrauchen reichlich Speicherplatz.

In den Wochen und Monaten nach dem offiziellen Release wurden die aktuellen Ableger der „Call of Duty“-Reihe regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten versehen.

In der näheren Vergangenheit kritisierten die Spieler vor allem das ineffiziente Speichermanagement, das die Entwickler von Infinity Ward und Treyarch bei „Call of Duty: Modern Warfare“, „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ bei der Veröffentlichung neuer Updates an den Tag legten. Mitunter mussten bei der Neuinstallation der Shooter über 200 Gigabyte heruntergeladen werden.

Besitzer einer Standard-PS4 müssen Inhalte deinstallieren

Aktuellen Berichten zufolge erreichten die Download-Größen der „Call of Duty“-Titel nun den nächsten fragwürdigen Meilenstein. Seit der Veröffentlichung der letzten Season reicht der Speicherplatz einer 500GB-Standard-PS4 nicht mehr aus, wenn die Spieler „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Modern Warfare“ samt aller Updates sowie „Warzone“ gleichzeitig installieren möchten.

Zum Thema: Call of Duty Black Ops Cold War: Zweite Season gestartet und Downloadgrößen

„Solltest du beide Spiele installiert und mit Updates auf dem Laufenden gehalten haben, musst du möglicherweise einige nicht genutzte Spielinhalte löschen, um den Warzone-Patch heute Abend erfolgreich herunterladen und installieren zu können“, so Activision zu dem Thema.

Auch wenn sich einzelne Inhalte wie die Kampagnen von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Modern Warfare“ deinstallieren lassen, dürfte die Kritik am ungeheuren Speicherbedarf der „Call of Duty“-Titel in den kommenden Wochen nicht gerade leiser werden.

Quelle: Call of Duty (Offizielle Website)

