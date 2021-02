GTA 5 Online: Nagasaki Dingi, kostenloser Dinka Verus und mehr in dieser Woche

Auch in dieser Woche möchte Rockstar Games die Spieler in "GTA 5 Online" bei Laune halten. Im Zuge dessen erwarten euch doppelte Belohnungen und Rabatte. Auch ein neues Boot fand den Weg in den Titel.

Das bewaffnete Nagasaki Dingi kam in dieser Woche dazu.

Rockstar Games hat in „GTA 5 Online“ die nächste Eventwoche gestartet. Allzu viel Abwechselung bringt der Entwickler nicht mehr hinein. Stattdessen erwarten euch die gewohnten XP-Boni und Rabatte. Als neues Fahrzeug kam das bewaffnete Nagasaki Dingi bei Warstock Cache & Carry hinzu.

Doppelte GTA$ & RP für Stuntrennen

Doppelte GTA$ & RP für Missionen von Simeon

Doppelte GTA$ & RP für DJ-Missionen

Doppelte GTA$ & RP in Sumo

Doppelte Bezahlung für Spezialfrachtverkäufe

In dieser Woche gibt es in „GTA 5 Online“ jede Menge doppelt. So könnt ihr in verschiedenen Modi doppelte GTA$ & RP absahnen. Hinzu kommt die doppelte Bezahlung für Spezialfrachtverkäufe.

Und schließt ihr im Spezialfahrzeug-Lagerhaus eine Import/Export-Verkaufsmission erfolgreich ab, bekommt ihr eine blau-magenta Knicklichtbrille.

Im Diamond Casino & Resort werden in der Lobby als auch im Music Locker kostenlose Getränke ausgeschenkt. Und alle Partys, die ihr im Penthouse schmeißt, landen nicht auf eurer Rechnung. In der Lobby könnt ihr am Glücksrad drehen, um GTA$, RP, Bekleidung und mehr zu gewinnen. Der Hauptpreis der Woche ist der Vapid FMJ.

Rabatte der Woche

Executive-Büros – 60 % Rabatt

Alle Büro-Anpassungen und -Erweiterungen – 60 % Rabatt

Spezialfracht-Lagerhäuser – 50 % Rabatt

Fahrzeug-Lagerhäuser – 25 % Rabatt

Garagen – 50 % Rabatt

Grotti Furia – 40 % Rabatt

Progen GP1 – 40 % Rabatt

Truffade Adder – 40 % Rabatt

Annis S80RR – 40 % Rabatt

Pegassi Zentorno – 40 % Rabatt

Prime-Gaming-Boni und -Vorteile

Spieler mit verknüpften Konten erhalten kostenlos die Sonarstation für die Kosatka sowie 200.000 GTA$, sobald sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Zusätzlich gibt es in dieser Woche 80 Prozent Rabatt auf den Dewbauchee Vagner und 70 Prozent Rabatt auf den düsenbetriebenen Coil Rocket Voltic.

