Hot Wheels Unleashed: Neuer Lizenz-Racer für PS5 und PS4 angekündigt

"Hot Wheels Unleashed" soll euch ab September zu actionreichen Rasereien verleiten.

Milestone sorgte in den vergangenen Jahren für eine fließbandartige Produktion von Rennspielen. Und heute kam eine weitere Marke hinzu. In Partnerschaft mit Mattel und Koch Media werkelt das Unternehmen an einem Arcade-Style-Racing-Erlebnis namens „Hot Wheels Unleashed“. Es soll für Konsolen und PC auf den Markt gebracht werden.

Launch auch für New-Gen-Konsolen

Die weltweite Veröffentlichung von „Hot Wheels Unleashed“ erfolgt am 30. September 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox-One-Konsolen, Nintendo Switch und PC. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen ersten Trailer, der in Bezug auf das Gameplay allerdings wenig aussagekräftig ist. Unterstützt werden Einzelspieler- und Multiplayer-Modi.

Laut Hersteller gibt euch „Hot Wheels Unleashed“ die Möglichkeit, „mit den Autos genauso zu spielen, wie mit den echten kleinen (PS-)Geschossen“. Zur Auswahl stehen dabei zahlreiche Hot-Wheels-Fahrzeuge mit unterschiedlichen Attributen und Seltenheitsstufen. Sie können von den Spielern mit Skins verschönert werden.

Die Strecken sind in alltäglichen Umgebungen aufgebaut und kommen mit speziellen Strecken-Stücken und interaktiven Gegenständen daher. Hinzu kommt ein Track-Editor, mit dem ihr eigene sowie veränderbare Strecken erstellen und mit der Community teilen könnt.

„Das umfassende Know-how von Milestone in der Entwicklung von Rennspielen bietet uns die Chance, die Marke Hot Wheels in ein überzeugendes Konsolen- und PC-Spielerlebnis für aktuelle Hot-Wheels-Fans und Gamer zu verwandeln, die unsere Kultmarke wiederentdecken möchten“, so Andrew Chan, Head of Digital Gaming bei Mattel. Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer:

