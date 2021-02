Mortal Shell: Enhanced Edition mit Trailer für PS5 & Xbox Series X/S angekündigt

"Mortal Shell" erscheint für die PS5.

Vor wenigen Tagen erreichte uns bereits das Gerücht, dass die Indie-Entwickler von Cold Symmetry an einer Next-Gen-Fassung ihres Soulslike-Abenteuers „Mortal Shell“ arbeiten könnten.

Darauf deutete zumindest eine geleakte Trophäen-Liste für die PS5 hin. In der Zwischenzeit machte Cold Symmetry Nägel mit Köpfen und kündigte „Mortal Shell“ offiziell für die PS5 und die Xbox Series X/S an. Auf der Xbox Series X sowie der PlayStation 5 bekommt das Rollenspiel eine Unterstützung von 4K und 60FPS spendiert. Darüber hinaus wird Gebrauch vom haptischen Feedback des DualSense-Controllers gemacht.

Limitierte Sammlerausgabe angekündigt

An den spielerischen Grundlagen von „Mortal Shell“ ändert sich im Rahmen der Next-Gen-Portierung nichts. Nach wie vor übernehmt ihr die Kontrolle über ein leeres Gefäß, das sich die Körper und Fertigkeiten verstorbener Krieger zunutze machen kann. Spielerisch soll „Mortal Shell“ vor allem mit seinem Kampfsystem und dem knackigen Schwierigkeitsgrad punkten.

Der Release für die PS5 und die Xbox Series X/S erfolgt am 4. März 2021. Weiter heißt es in der heutigen Ankündigung, dass Cold Symmetry und Playstack auf die Nachfrage der Spieler reagieren und „Mortal Shell“ in Form einer Retail-Version für die neuen Konsolen veröffentlichen werden. Auch eine limitierte Sammlerausgabe befindet sich demnach in Arbeit.

Das „Mortal Shell: Enhanced Edition – Deluxe Set“ wird laut offiziellen Angaben zum Preis von 39,99 Euro ins Rennen geschickt und umfasst neben dem Hauptspiel ein 140 Seiten starkes Artbook mit nie gezeigten Eindrücken und Artworks. Ebenfalls geboten werden ein exklusives Wendecover und künstlerische Postkarten.

Das „Mortal Shell: Enhanced Edition – Deluxe Set“ erscheint im Frühjahr 2021.

