Final Fantasy VII Remake Part 2: Tetsuya Nomura nur noch als Creative-Director involviert

"Final Fantasy VII Remake": Die Arbeiten an der zweiten Episode laufen.

Bereits vor ein paar Monaten kündigte Square Enix die laufenden Arbeiten an der zweiten Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ an.

Allzu viele Details zu den Inhalten oder einem möglichen Releasezeitraum nannte das japanische Unternehmen bisher zwar nicht, merkte in einer aktuellen Ankündigung aber zumindest an, dass das zweite Kapitel des Remakes nur noch unter der Aufsicht eines Game-Directors entsteht. Die Leitung übernimmt demnach Naoki Hamaguchi, der zu den beiden Co-Game-Directors der ersten Episode gehörte.

Tetsuya Nomura in mehrere Projekte involviert

Tetsuya Nomura hingegen, der am ersten Kapitel des „Final Fantasy VII Remakes“ noch als Game-Director mitwirkte, wird laut eigenen Angaben einen Schritt zurück machen und als Creative-Director am zweiten Kapitel arbeiten. Eine Entscheidung, die Nomura laut eigenen Angaben traf, da er aktuell an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet.

Nomura dazu: „Heute haben wir drei Final Fantasy VII-Titel angekündigt, aber wie ich bereits erwähnt habe, arbeite ich persönlich an mehr Projekten als je zuvor. Da wir im ersten Final Fantasy VII Remake das grundlegende Gameplay festigen und sehen konnten, was wir in Zukunft besser machen müssen, wird Naoki Hamaguchi (Co-Director von Final Fantasy VII Remake) als Director mit dem nächsten Teil betraut, während ich als Creative-Director an allen Final Fantasy VII-Themen beteiligt sein werde – darunter das Remake und die mobilen Titel.“

„Meine grundsätzliche Beteiligung an der Arbeit wird sich nicht wesentlich ändern. Bitte unterstützen Sie mich weiterhin“, so Nomura abschließend.

