Horizon Forbidden West: Release des Rollenspiels auf 2022 verschoben?

In den vergangenen Wochen zeichnete sich bereits ab, dass sich die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen auch 2021 auf zahlreiche Spiele und ihren Releasezeitraum auswirken werden.

So wurden in der näheren Vergangenheit diverse ambitionierte Projekte wie „Gran Turismo 7“, „Overwatch 2“, „Hogwarts Legacy“ oder „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ auf das Jahr 2022 verschoben. Schenken wir dem russischen Insider Anton Logvinov Glauben, dann könnte Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel „Horizon Forbidden West“ ebenfalls zu den Titel gehören, die erst im kommenden Jahr das Licht der Welt erblicken.

Das spricht für die Glaubwürdigkeit des Insiders

Wenn es um die „Horizon“-Franchise geht, dann haben wir es bei Anton Logvinov mit einem alten Bekannten zu tun. Für den Wahrheitsgehalt seiner Angaben spricht die Tatsache, dass er seinerzeit als erster die PC-Version von „Horizon: Zero Dawn“ bestätigte – und das mehrere Wochen, bevor diese von Guerrilla Games beziehungsweise Sony Interactive Entertainment angekündigt wurde.

Trotz allem sollten seine Angaben vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Auszuschließen wäre eine Verschiebung auf das Jahr 2022 aber wohl nicht, da die Corona-Krise und der Umzug in das Home-Office auch den Entwicklern von Guerrilla Games zu schaffen machen dürften.

Zum Thema: Horizon Forbidden West: Jim Ryan zeigt sich im Hinblick auf den Release zuversichtlich

Sollten sich das niederländische Studio oder Sony Interactive Entertainment zu den aktuellen Gerüchten um den möglichen „Horizon: Forbidden West“-Release im Jahr 2022 äußern, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. Zuletzt äußerte sich zumindest PlayStation-Boss Jim Ryan zu den Arbeiten am Action-Rollenspiel und wies darauf hin, dass er hinsichtlich der angepeilten Veröffentlichung „positiv optimistisch“ sei.

Was das Ganze in der Praxis bedeutet, werden wir hoffentlich bald erfahren.

