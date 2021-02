PlayStation Plus: Line-Up für März 2021 geleakt – Diese „Gratis“-Titel warten

"PlayStation Plus" im März mit dem "Final Fantasy VII Remake?"

In den vergangenen Tagen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass die PlayStation 4-Version des „Final Fantasy VII Remakes“ zu den Titeln gehören wird, die im nächsten Monat über PlayStation Plus angeboten werden.

In diesen Stunden scheinen sich die entsprechenden Berichte zu bewahrheiten. Denn auch wenn die offizielle Enthüllung der PlayStation Plus-Titel für den Monat März 2021 noch auf sich warten lässt, dürfte ein ungewollter Leak nun für Klarheit gesorgt haben.

Zum Thema: Final Fantasy VII Remake: Weiterer Hinweis auf einen PS Plus-Release im März

So tauchte auf der offiziellen Facebook-Version der niederländischen PlayStation-Niederlassung für kurze Zeit eine Grafik mit den „kostenlosen“ PlayStation Plus-Titeln für den März 2021 auf. Zwar wurde diese umgehend wieder entfernt, wie so oft war das Internet jedoch schneller und konnte die entsprechende Grafik sichern.

Welche Titel im nächsten Monat über PlayStation Plus angeboten werden sollen, entnehmt ihr der folgenden Übersicht.

Angesichts des Leaks dürfte die offizielle Ankündigung des PlayStation Plus-Line-Ups für den nächsten Monat nur noch eine Frage der Zeit sein. Sollte diese erfolgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Coming to PS Plus in March

– Final Fantasy VII Remake

– Maquette

– Remnant from the Ashes

– Farpoint VR

via https://t.co/lR29C9MRim pic.twitter.com/LEb3aHcyXI

— Nibel (@Nibellion) February 26, 2021