PS Plus März 2021: Liste der neuen „Gratis-Spiele“ offiziell enthüllt

Der März nähert sich mit großen Schritten. Und einmal mehr stellt sich die Frage, welche Spiele im neuen Monat in die PS Plus Collection aufgenommen werden. Sony sorgte am heutigen Mittwoch für die entsprechende Enthüllung der PS Plus Games für März 2021.

Zu den PlayStation Plus-Titeln des neuen Monats zählen demnach

Nachfolgend seht ihr die komplette Übersicht:

PS Plus im März 2021

Maquette (PlayStation 5)

Veröffentlicht am 2. März 2021

Metascore: –

User-Score: –

Regulärer Preis: –

Produkteintrag im PlayStation Store (Noch nicht verfügbar)

Final Fantasy VII Remake (PS4)

Veröffentlicht am 10. April 2020

Metascore: 87

User-Score: 8.2

Regulärer Preis: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Farpoint VR (PS4)

Veröffentlicht am 17. Mai 2017

Metascore: 71

User-Score: 8.1

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Remnant: From the Ashes (PS4)

Veröffentlicht am 19. Dezember 2019

Metascore: 77

User-Score: 7.2

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Wie gewohnt gilt: Herunterladen könnt ihr die neuen PS Plus-Spiele noch nicht, denn sie werden erst in der kommenden Woche freigeschaltet. Die Bereitstellung erfolgt am 2. März 2021 gegen Mittag.

Ladet die Februar-Spiele

Bis zur kommenden Woche habt ihr noch die Möglichkeit, die PS Plus-Spiele in Anspruch zu nehmen, die Sony im Februar in die Sammlung aufnahm. Mit dabei ist unter anderem „Destruction AllStars „, das direkt als PS Plus-Titel auf den Markt kam. Nachfolgend seht ihr die komplette Liste:

PS Plus im April 2021

Auch in diesem Jahr lassen sich die Termine für die PS Plus-Spiele vorhersagen. In der Regel werden die Games am ersten Dienstag eines Monats zum Gratis-Download bereitgestellt. Die Enthüllung erfolgt traditionell am Mittwoch der Vorwoche. In den vergangenen Jahren gab es nur wenige Ausnahmen. Darauf aufbauend ergeben sich für April 2021 die folgenden Termine:

Enthüllung des PS Plus-April-Angebotes am 31. März 2021

Veröffentlichung der neuen PS Plus-Spiele am 6. April 2021

PlayStation Plus, das mit rund 60 Euro pro Jahr zu Buche schlägt, umfasst mehrere Vorteile. Zu den Features der Mitgliedschaft zählen die Instant Games Collection und der Zugriff auf die Online-Modi von Spielen auf PS4 und PS5. Als weitere Beigabe gibt es reichlich Cloud-Speicher und regelmäßige Rabatte sowie spezielle Aktionen wie Betas und Demos.

Was sagt ihr zum PlayStation Plus-Angebot für März 2021? Seid ihr mit der Auswahl zufrieden?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus