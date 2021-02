Returnal: So sollen auch Roguelike-Muffel überzeugt werden

In einem Interview sprachen die Entwickler von Housemarque ausführlich über ihr kommendes Projekt "Returnal". Unter anderem wurde die Frage beantwortet, wie auch Spieler begeistert werden sollen, die dem Roguelike-Prinzip eher skeptisch gegenüberstehen.

Zu den nächsten Exklusiv-Titeln der PlayStation 5 gehört das von Housemarque entwickelte „Returnal“, mit dem sich das finnische Studio erstmals am Rougelike-Konzept versucht.

Im ausführlichen Interview mit den US-Kollegen von DualShockers sprach Harry Krueger, seines Zeichens Game-Director bei Housemarque, ausführlich über „Returnal“ und ging dabei auf die Art und Weise ein, wie auch Spieler begeistert werden sollen, die dem Rougelike-Konzept eher skeptisch gegenüberstehen. Zum einen war dem Studio laut Krueger wichtig, dass nicht alle Inhalte von „Returnal“ prozedural generiert werden. Wichtige Elemente wie die Spielwelt und ihre Bereiche wurden beispielsweise komplett von Hand gefertigt, was unschöne Wiederholungen und damit verbundene Langeweile verhindern soll.

Ein frei skalierbarer Schwierigkeitsgrad versprochen

„So erhalten Sie dort die maximale Qualität mit Asset-Platzierung, Beleuchtung, narrativen Beats und Audio-Design, sodass diese einzelnen Bereiche eine gleichbleibende Qualität aufweisen. Diese [Bereiche] werden jedoch über mehrere Läufe hinweg sehr frei kombiniert und verbunden“, so Krueger. Weiter heißt es, dass „Returnal“ zwar nur über einen Schwierigkeitsgrad verfügt, dieser lässt sich durch die Vorgehensweise der Spieler jedoch entsprechend skalieren.

Zum Schwierigkeitsgrad führte der Game-Director aus: „Aggressivere Spieler können nach Wahl in herausforderndere Bereiche springen. Schüchternere Spieler hingegen können vielleicht lernen, sich nach ein paar Todesfällen fernzuhalten, also lernen Sie auch aus ihren Fehlern. Während Sie das Spiel spielen, erhalten Sie permanente Fortschrittsgegenstände. Dinge, die Ihr Repertoire wirklich erweitern, wie die Nahkampfklinge und der Hookshot. Mit diesen können Sie neue Bereiche und bisher nicht entdeckte Areale in bereits besuchten Bereichen betreten.“

Die Entscheidungsgewalt liegt beim Spieler

„Nachdem Sie einen Boss besiegt haben, erhalten Sie Zugriff auf einen Schlüssel, der eine Passage zu dem nächsten Biom öffnet. Natürlich bieten wir zahlreiche abwechslungsreiche Biome, die erforscht werden wollen“, ergänzte Krueger. „Alle diese Meilensteine bleiben über mehrere Sitzungen hinweg bestehen. Das bedeutet, dass Sie Ihren eigenen Weg finden können, um über mehrere Läufe zu spielen. Sie können wählen, ob Sie die Abkürzung zum nächsten Biom verwenden oder mehr Zeit damit verbringen möchten, Ihren Charakter zu verbessern.“

„Sie werden keine sehr starre Beziehung zu der Herausforderung des Spiels haben – es wird Ihnen ermöglicht, voranzuschreiten, wie Sie es möchten. In Kombination mit der Variation, die jeder Lauf bietet, glauben wir, dass es für die Spieler in jedem Lauf eine Welt mit unterschiedlichen Möglichkeiten geben wird.“

Das komplette Interview mit weiteren Details und interessanten Aussagen findet ihr hier. „Returnal“ wird ab dem 30. April 2021 für die PlayStation 5 erhältlich sein.

