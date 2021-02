Solar Ash: Frische Spielszenen aus dem stilvollen Action-Titel

Auch "Solar Ash" gehörte zu den Titeln, die im Rahmen der gestrigen "State of Play"-Ausgabe präsentiert wurden. Was der optisch ansprechende Action-Titel spielerisch zu bieten hat, verrät der frisch veröffentlichte Gameplay-Trailer.

"Solar Ash" erscheint 2021.

Im vergangenen Jahr kündigten die unabhängigen Entwickler von Heart Machine mit „Solar Ash“ ihr neuestes Projekt an.

Nachdem es um den stilvollen Action-Titel in den vergangenen Wochen etwas stiller wurde, nutzte Heart Machine die „State of Play“-Ausgabe am gestrigen Donnerstag Abend, um uns einen frischen Gameplay-Trailer zu „Solar Ash“ zu präsentieren. Das besagte Video, das euch einen genaueren Blick auf die tragenden Spielmechaniken ermöglicht, haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden.

Rasante Action im 3D-Format

Im Gegensatz zu „Hyper Light Drifter“, dem letzten kommerziellen Erfolg von Heart Machine, versteht sich „Solar Ash“ als eine reine 3D-Erfahrung, in der es laut offiziellen Angaben auf euer Geschick und schnelle Reaktionen gleichermaßen ankommen wird. Ihr schlüpft in die Rolle der Voidrunnerin Rei, die vor der Aufgabe steht, ihren Planeten zu beschützen beziehungsweise zu retten.

Wenn Rei ihre Feinde bekämpft, kommt es für euch vor allem darauf an, im Fluss zu bleiben und euch geschickt zu bewegen. Zu den imposantesten Feinden, die sich euch in „Solar Ash“ entgegenstellen, gehören die sogenannten Sentinels, die in klassischer „Shadow of the Colossus“-Manier bestiegen und so effektiver bekämpft werden können.

„Solar Ash“ erscheint im Laufe des Jahres für die PlayStation 4, die PlayStation 5 und den PC (über den Epic Games Store).

