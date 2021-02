Sony Japan Studio: Das First-Party-Studio wird verkleinert und neu strukturiert

Am gestrigen Abend machte ein Bericht von VGC die Runde, laut dem Sony Interactive Entertainment das älteste First-Party-Studio des Unternehmens verkleinert. So sollen die jährlichen Verträge des Großteils der Mitarbeiter von Japan Studio nicht verlängert worden sein, sodass sie das Unternehmen zum 1. April 2021 verlassen werden.

Das Ende einer Ära

In der Zwischenzeit hat Sony Interactive Entertainment gegenüber den Kollegen von IGN bestätigt, dass man Sony Interactive Entertainment Japan Studio am 1. April 2021 neu organisieren wird. Das offizielle Statement lautet:

„In dem Bemühen die Geschäftsoperationen weiter zu stärken kann Sony Interactive Entertainment bestätigen, dass PlayStation Studios JAPAN Studio am 1. April in eine neue Organisation reorganisiert wird. JAPAN Studio wird bei Team ASOBI, dem kreativen Team hinter Astro’s Playroom, neu zentriert, was es dem Team erlaubt sich auf eine einzige Vision zu konzentrieren und auf der Popularität von Astro’s Playroom aufzubauen.

Zusätzlich werden die Rollen der externen Produktion, der Softwarelokalisierung und des IP-Managements von JAPAN Studio-Titel in den globalen Funktionen der PlayStation Studios konzentriert.“

Dies bestätigt den gestrigen Bericht, der betonte, dass einige Mitarbeiter zu Team ASOBI wechseln werden. Somit sollte das Studio in Zukunft noch größere Projekte verwirklichen können. Sony JAPAN Studio wurde im November 1993 gegründet und hat in seiner Zeit mehr als 300 Titel produziert. So war es in der Vergangenheit unter anderem für Titel wie „Gravity Rush“, „Knack“ und „Puppeteer“ verantwortlich und arbeitete mit externen Studios an „Bloodborne“, „Demon’s Souls“, „The Last Guardian“ und auch „Shadow of the Colossus“.

Nun haben namhafte Mitarbeiter wie Masaaki Yamagiwa, der Produzent hinter „Bloodborne“, „Deracine“ und „Tokyo Jungle“, Ryo Sogabe (Video Manager) und Brendan Pritchard auch ihren Abgang von Japan Studio bestätigt. Bereits zuvor waren Teruyuki Toriyama, Keiichiro Toyama, Kazunobu Sato und Junya Okura gegangen.

