Black Ops Cold War & Warzone: Double XP und Double Weapon XP an diesem Wochenende – Neues Update erschienen

An diesem Wochenende kann man sich in "Call of Duty: Black Ops Cold War" und "Call of Duty: Warzone" doppelte Erfahrungspunkte verdienen. Zudem wurden einige Verbesserungen vorgenommen.

Die Verantwortlichen von Activision, Treyarch und Raven Software haben am gestrigen Abend ein neues Update für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ veröffentlicht. Mit diesem hat man unter anderem das Double XP- und Double Weapon XP-Wochenende gestartet, sodass die Spieler bis zum kommenden Montag, den 1. März 2021 um 19 Uhr doppelte Erfahrungspunkte verdienen können.

Die Performance wurde verbessert

Allerdings hat man auch einige Verbesserungen vorgenommen und so manchen Fehler ausgemerzt. Unter anderem hat man die Performance-Probleme in Angriff genommen, die sich seit dem Start der zweiten Season auf allen Plattformen eingeschlichen hatten. Im Multiplayer hat man auch Änderungen an den Karten „Raid“ und „Checkmate“ vorgenommen, da es vorkommen konnte, dass die Spieler außerhalb der Kartengrenzen unterwegs waren.

Außerdem kann man die neue Karte „Apocalypse“ ab sofort auch in dem Spielmodus „Requisitenjagd“ spielen. Die beiden Teams sollten auch nicht mehr das gleiche Ergebnis nach der Partie angezeigt bekommen. Die Entwickler haben auch einige weitere Anpassungen am „League Play“ vorgenommen sowie Fehlerbehebungen im „Zombies“-Modus umgesetzt.

Dadurch soll bei „Ausbruch“ unter anderem die Stabilität und der Fortschritt verbessert worden sein. Des Weiteren hat man das Gameplay überarbeitet, da es vorkommen konnte, dass die Gegner nicht ihren geplanten Weg fanden. Alle weiteren Änderungen kann man bei Interesse auf der offiziellen Seite entdecken.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ erschien im November 2020 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC.

