NieR Replicant: Square Enix hat die englischen Synchronsprecher enthüllt

Mit „NieR Replicant ver. 1.22474487139“ wird in wenigen Monaten eine Neuauflage des Action-Rollenspiels erscheinen, das bereits 2010 unter dem Namen „NieR“ für die PlayStation 3 und die Xbox 360 veröffentlicht wurde. Nun haben Square Enix und die zuständigen Entwickler von Toylogic einen weiteren Trailer veröffentlicht, um uns die englischen Synchronsprecher vorzustellen.

Bekannte Stimmen werden zu hören sein

Demnach werden mehrere Synchronsprecher zurückkehren und noch einmal die mittlerweile ikonischen Rollen übernehmen. Folgende Sprecher wurden bestätigt:

Ray Chase spricht den erwachsenen Protagonisten

Zach Aguilar spricht den jungen Protagonisten

Liam O’Brien spricht Grimoire Weiss

Laura Bailey spricht Kaine

Julie Ann Taylor spricht Emil

Eden Riegel spricht Devola und Popola

Somit können sich die Spieler auf die bekannten Stimmen freuen, während sie das grafische Upgrade und die spielerischen Verbesserungen genießen, die Toylogic vornimmt. Schließlich hat man unter anderem mit Hilfe von Takahisa Taura, dem Game Director hinter „NieR: Automata“ das Kampfsystem überarbeitet.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Der Protagonist ist ein liebenswerter, junger Mann, der in einem entlegenen Dorf lebt. Um seine Schwester Yonah zu retten, die an der fatalen Runenpest erkrankt ist, begibt er sich mit Grimoire Weiss, einem seltsamen, sprechenden Buch, auf die Suche nach den ‚Versiegelten Versen‘.“

„NieR Replicant ver. 1.22474487139“ erscheint am 23. April 2021 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC (via Steam). Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

