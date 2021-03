Elden Ring: Führt die COVID-19-Krise zu einer Verschiebung auf 2022?

Erscheint "Elden Ring" erst 2022?

In den vergangenen Stunden machten ein weiteres Mal Gerüchte um eine möglicherweise bevorstehende Präsentation von „Elden Ring“ die Runde.

Laut dem für gewöhnlich gut informierten Gamesbeat-Redakteur und Industrie-Insider Jeff Grubb könnte die finale Enthüllung des Rollenspiels bereits in diesem Monat über die Bühne gehen. Geht es um den Release von „Elden Ring“, dann fallen die aktuellen Gerüchte leider weniger erfreulich aus. Wie Projekt-nahe Quellen berichten, sollten wir nämlich nicht mehr mit einer Veröffentlichung von „Elden Ring“ in diesem Jahr rechnen.

Home-Office warf offenbar die internen Pläne über den Haufen

Laut den Quellen sind die Verzögerungen und die drohende Verschiebung auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen Umzug in das Home-Office zurückzuführen. Demnach arbeiten die Entwickler von From Software seit mittlerweile knapp einem Jahr aus dem Home-Office heraus, was die internen Zeitpläne und Vorhaben schnell über den Haufen warf.

Activision und die verantwortlichen Entwickler von From Software selbst wollten die aktuellen Gerüchte um die mögliche Verschiebung auf das Jahr 2022 bisher nicht kommentieren oder gar bestätigen. Im Laufe des heutigen Tages erreichten uns geleakte Ausschnitte aus einem vermeintlichen Trailer zu „Elden Ring“.

Diese lassen vermuten, dass das ambitionierte neue Projekt von From Software in der Tat in den kommenden Wochen präsentiert werden könnte. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings auch hier noch aus.

Quelle: Videogames Chronicle

