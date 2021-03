Elden Ring: Geleakter Trailer soll erstmals Gameplay zeigen

Ein geleaktes "Elden Ring"-Video soll eine beträchtliche Menge an Off-Screen-Material zeigen. Womöglich handelt es sich um Teile eines Gameplay-Trailers, der im Laufe des Monats enthüllt werden soll. Einschlägige Gerüchte gab es vor wenigen Stunden.

Über "Elden Ring" ist kaum etwas bekannt.

Aktuellen Berichten zufolge kursiert in nicht näher genannten Online-Chat-Gruppen Videomaterial aus dem kommenden „Elden Ring“. Gekennzeichnet sei es als „vertraulich“, sodass davon ausgegangen werden kann, dass es sich um Material handelt, das für interne Zwecke bestimmt war.

VGC konnte den Clip laut der eigenen Aussage in Augenschein nehmen. Das Onlinemagazin berichtet von Off-Screen-Material, das ein Teil eines geplanten Gameplay-Trailers zu sein scheint. Und das Gezeigte konnte offenbar beeindrucken. Verglichen mit der Präsentation im Juni 2019 kam es der Beschreibung zufolge zu einem „signifikanten Update“.

Souls-ähnliche Nahkämpfe

„Ich kann mir nur vorstellen, was dich antreibt, den Elden Ring zu suchen“, so ein Erzähler im geleakten Trailer. „Ich nehme an, man kann dich nicht überreden, umzukehren. Nun gut!“

Laut VGC zeigt das Gameplay-Material eine Montage aus vertrauten Souls-ähnlichen Nahkämpfen sowie Bosskämpfe gegen einen feuerspeienden Drachen und einen großen, schwertschwingenden Feind. Auch sei in einer großen, offenen Umgebung der Kampf auf einem Pferd zu sehen.

Im Trailer wird „Elden Ring“ als ein „brandneues Fantasy-Action-RPG-Franchise von den Machern von Dark Souls, Bloodborne und Sekiro“ beschrieben. Einen Termin enthalten die Szenen nicht. Allerdings sickerte bereits durch, dass „Elden Ring“ intern mehrmals wegen der durch die Pandemie verursachten Verzögerungen verschoben wurde.

Unabhängig vom Trailer-Leak kam heute das Gerücht in den Umlauf, dass wir im Laufe des Monats mehr über „Elden Ring“ erfahren werden. So verwies ein bekannter Insider auf den Plan, den Spielern bis Ende März konkrete Details und Eindrücke zu „Elden Ring“ zu liefern. Aufgrund der Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie wäre eine Verschiebung der Vorstellung in den kommenden Monat allerdings nicht überraschend.

Viel bekannt ist über das Projekt bislang nicht. Fest steht zumindest, die Spieler ein Rollenspiel in einem Fantasy-Setting bekommen, das sich spielerisch zu einem Teil an „Dark Souls“ orientiert und mit einer von George R.R. Martin verfassten Geschichte aufwartet. Unsere bisherigen Meldungen zu „Elden Ring“ findet ihr hier.

