Elden Ring: Konkrete Details und Eindrücke in diesem Monat?

"Elden Ring" wartet weiter auf seine offizielle Präsentation.

Auf der E3 im Jahr 2019 nutzten die „Dark Souls“-Macher von From Software die ihnen gebotene Bühne und kündigten mit „Elden Ring“ ihr neuestes Projekt an.

Abgesehen von der Tatsache, dass wir es hier mit einem Rollenspiel in einem Fantasy-Setting zu tun haben, das sich spielerisch bis zu einem gewissen Grad an „Dark Souls“ orientiert und mit einer von George R.R. Martin verfassten Geschichte aufwartet, wurden bisher jedoch keine handfesten Details genannt. Nachdem in den letzten Monaten immer wieder Gerüchte um eine bevorstehende Präsentation von „Elden Ring“ die Runde machten, könnte es langsam aber sicher ernst werden.

Zum einen wies der als verlässliche Quelle geltende GamesBeat-Redakteur und Industrie-Insider Jeff Grubb darauf hin, dass geplant sei, den Spielern bis Ende März endlich konkrete Details und Eindrücke zu „Elden Ring“ zu liefern. Aufgrund der Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie wäre jedoch denkbar, dass sich die geplante Präsentation auf den kommenden Monat verschiebt.

Untermauert werden Grubbs Angaben von einem weiteren alten Bekannten: Bloomberg-Journalist Jason Schreier. Auch Schreier möchte erfahren haben, dass sich die offizielle Enthüllung von „Elden Ring“ mit großen Schritten nähert. Einen konkreten Termin nannte er allerdings nicht und führte lediglich aus: „Ich weiß nicht viel darüber (außer, dass es einige Male verschoben wurde). Aber es gibt starke Hinweise darauf, dass das Spiel relativ bald gezeigt wird.“

Zum Thema: Elden Ring: Vorläufige Alterseinstufung von PEGI erteilt

Auf Microsofts nächstem Xbox Games Showcase, der angeblich am 23. März 2021 stattfinden soll, sollten wir übrigens nicht mit einem Trailer oder Auftritt von „Elden Ring“ rechnen. Dies stellte Microsofts Aaron Greenberg via Twitter klar, um erst gar keine Gerüchte aufkommen zu lassen.

Activision und die verantwortlichen Entwickler von From Software hingegen hüllen sich weiterhin in Schweigen und wollten auch die aktuellen Gerüchte um die nahende Präsentation von „Elden Ring“ nicht kommentieren.

Just to set expectations: this is not happening. There are always things we have in the works, but nothing coming soon that would feature game announcements or world premieres like this. https://t.co/nO868SCbpZ

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) February 28, 2021