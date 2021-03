Forever Entertainment: Studio entwickelt mehrere Remakes von Square Enix-IP

Zuletzt entwickelte Forever Entertainment ein Remake von Square Enix' Klassiker "Panzer Dragoon".

Letztes Jahr veröffentlichte Square Enix ein von Forever Entertainment entwickeltes Remake von „Panzer Dragoon“. Ausgehend von aktuellen Berichten wird dies nicht die letzte Kooperation beider Unternehmen bleiben, denn wie unter anderem Gematsu vermeldet, soll das Entwicklerstudio mehrere Remakes entwickeln, die auf einer Marke aus Square Enix‘ Portfolio basieren.

Kommende Remakes sollen einzeln angekündigt werden

Genauer gab Forever Entertainment selbst bekannt, künftig an weiteren Remakes zu arbeiten, die auf einer mysteriösen IP von Square Enix Japan beruhen. Der Name der entsprechenden Neuauflage soll jeweils im Rahmen einer weltweiten Marketingkampagne verkündet werden. Selbiges gilt für die Veröffentlichungstermine der kommenden Remakes, die ebenfalls zu jedem Titel einzeln enthüllt werden sollen.

Wie bereits bei „Panzer Dragoon: Remake“ sollen sich ebenfalls die kommenden Neuauflagen eng am jeweiligen Original orientieren. Sowohl das bekannte Gameplay als auch das jeweilige Szenario sollen für jeden Titel grundlegend übernommen werden. Dafür wollen die verantwortlichen Entwickler die Spiele grafisch ordentlich aufpolieren und die Games somit technisch in einem frischen Gewand präsentieren.

Des Weiteren geht aus der Ankündigung hervor, das zuständige Studio Forever Entertainment werde über 50% des Umsatzes für jedes verkaufte Exemplar auf sämtlichen Plattformen, für die die Remakes erscheinen, erhalten. In der Ankündigung zeigt sich die Firma froh über diesen Schritt und betont anschließend die Bedeutung für das Unternehmen, auf Basis bekannter Marken Remakes und andere Neuproduktionen erstellen zu können. Vor allem der Erfolg von „Panzer Dragoon: Remake“ habe die Verantwortlichen darin bestärkt.

Nach der Veröffentlichung von „Panzer Dragoon: Remake“ arbeitet Forever Entertainment gegenwärtig an “ Panzer Dragoon II Zwei: Remake“ sowie Remakes von „The House of the Dead“ und „The House of the Dead 2“.

