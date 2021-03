The Dark Pictures – Little Hope: Curator’s Cut ab sofort kostenlos verfügbar

Wie die Entwickler von Supermassive Games bekannt gaben, ist der sogenannte "Curator’s Cut" zu "The Dark Pictures - Little Hope" ab sofort kostenlos verfügbar. Mit dem DLC wird euch die Möglichkeit geboten, die Geschichte des Horror-Titels aus einem alternativen Blickwinkel zu erleben.

"The Dark Pictures - Little Hope" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Mit „Little Hope“ schickten Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von Supermassive Games im Oktober des vergangenen Jahres den zweiten Teil der „The Dark Pictures Anthology“ genannten Horror-Serie ins Rennen.

Einige Zeit nach dem Release von „The Dark Pictures – Little Hope“ veröffentlichten die Macher den „Curator’s Cut“ genannten DLC, mit dem es den Spielern ermöglicht wurde, bisher unveröffentlichte Szenen zu spielen und damit die Geschichte des Horror-Abenteuers aus neuen Blickwinkeln zu erleben. Wer den „Curator’s Cut“-DLC bisher nicht sein Eigen nennen sollte, bekommt aktuell einen weiteren Anreiz geboten, sich diesen zu sichern.

DLC steht kostenlos bereit

Sowohl auf dem PC als auch den beiden Heimkonsolen Xbox One beziehungsweise PlayStation 4 kann „Curator’s Cut“ zur Zeit kostenlos heruntergeladen werden, wenn ihr „Little Hope“ euer Eigen nennen solltet. Im zweiten Ableger der „The Dark Pictures Anthology“-Serie verschlägt es euch in die namensgebende Stadt Little Hope, die von einem geheimnisvollen Fluch heimgesucht wird.

Zum Thema: The Dark Pictures – Little Hope: Neuer Trailer zeigt weitere Handlungsoptionen

Ihr übernehmt die Kontrolle über eine Gruppe von vier Studenten, die mit ihrem Lehrer in Little Hope stranden. Da ihnen ein düsterer Nebel die Rückreise verwehrt, bleibt der ungleichen Gruppe nichts anderes übrig, als der okkulten Vergangenheit von Little Hope auf den Grund zu gehen.

„The Dark Pictures – Little Hope“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

