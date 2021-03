Black Legend: Strategie-RPG hat einen Termin für PS4 und PS5

"Black Legend" kommt im März auf den Markt.

Der Entwickler Warcave hat dem rundenbasierten Strategie-Rollenspiel „Black Legend“ einen Termin spendiert. Erscheinen wird der Titel demnach am 25. März 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Switch. Einen Trailer mit Eindrücken aus dem Spiel seht ihr unterhalb dieser Zeilen.

Mit „Black Legend“ erwartet euch ein Strategie-RPG, das euch im 17. Jahrhundert die zerstörten Straßen von Grant erkunden lässt. Dabei unterstützt ihr die Widerstandsbewegung in ihrem Kampf gegen die Mephisto-Kultisten.

Nutzt körperbezogene Alchemie

Im Spielverlauf entdeckt ihr die Geschichte von Mephisto, einem gefährlichen Alchemisten, der einen wütenden Nebel erschuf, welcher die gesamte Stadt bedeckt. Im Kampf nutzt ihr körperbezogene Alchemie, die auf der Grundlage des alten Konzepts der Vier-Säfte-Lehre basiert. Dabei meistert ihr verschiedenen Instabilitäten und kombiniert sie mit Katalysatorangriffen.

„Black Legend“ verfügt über 15 spielbare Klassen, die von euch freigeschaltet werden können. Jede der Klassen kann einzigartige Fähigkeiten erlernen und mit unterschiedlicher Ausrüstung umgehen. Zugleich können mit anderen Einheiten Synergien genutzt werden.

Auch verschiedene Schwierigkeitsstufen bzw. Spielweisen könnt ihr erwarten, darunter eine laut Hersteller „herausfordernden Reise für Story-Fans“ und eine „Hardcore-Herausforderung, die jeden Fehler bestraft“.

„Führe ein Geschwader von Söldnern in die verfluchte Stadt Grant und unterstütze eine Widerstandsbewegung aus Überlebenden im Kampf gegen einen tödlichen Kult von Fanatikern. Beseitige den Nebel, der über den Straßen liegt und die Bevölkerung in diesem spannenden Uchronie- und Strategie-Rollenspiel in den Wahnsinn treibt“, so die Macher in der offiziellen Beschreibung. Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Trailer:

