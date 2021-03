Monster Jam Steel Titans 2: Rennspiel veröffentlicht – Der offizielle Trailer zum Launch

"Monster Jam Steel Titans 2" ist ab sofort erhältlich.

Wie THQ Nordic im Rahmen einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gab, ist das Rennspiel „Monster Jam Steel Titans 2“ ab sofort für die Konsolen und den PC erhältlich.

Offiziellen Angaben zufolge punktet „Monster Jam Steel Titans 2“ mit den gleichen Stärken, die bereits den ersten Teil auszeichneten, und bekam darüber hinaus die eine oder andere kleine Neuerung spendiert. Passend zum heutigen Release des Rennspiels veröffentlichte THQ Nordic den offiziellen Launch-Trailer, der die PS-starken Ungetüme in Aktion zeigt und Lust auf mehr machen soll.

Abgefahrene Welten und ein neuer Online-Modus

In „Monster Jam Steel Titans 2“ machen laut THQ Nordic nicht nur zahlreiche neue Monster Trucks die abgedrehten Arenen unsicher und warten darauf, von euch beherrscht zu werden. Gleichzeitig ist ein komplett neuer Online-Modus an Bord, in dem ihr euch am Steuer von 38 unterschiedlichen Monster Trucks beweisen könnt – darunter bekannten Namen wie Sparkle Smash, Megalodon, Higher Education, Avenger, and Backwards Bob.

Zum Thema: Destroy All Humans! 2: Mögliches Remake im Trailer angedeutet?

„Die fünf brandneuen Ingame-Welten erweiteren das Monster-Jam-Universum und bieten viel Raum für Erkundung und spannende Entdeckungen. Monster Jam Steel Titans 2 bietet obendrein auch etwas für Fans von kompetitiven Wettbewerben: von Kopf-an-Kopf-Stadien-Rennen bis hin zu Freestyle-Wettbewerben oder Wegpunkt-Herausforderungen. Spieler:innen können sich online mit Freunden überall auf der Welt messen und mit bis zu sechs Spieler:innen den neuen Online-Multiplayer-Modus genießen“, heißt es weiter.

„Monster Jam Steel Titans 2“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, Nintendos Switch und den Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Monster Jam Steel Titans 2