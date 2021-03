Play at Home: Das erste Gratis-Spiel steht für PS4 und PS5 zum Download bereit

Seit heute steht das erste Spiel der Play at Home-Initiative zum Gratis-Download bereit. Einen Monat lang habt ihr Zeit, "Ratchet & Clank" kostenlos auf die PlayStation 4 oder PS5 zu laden. Im kommenden Monat ist ein neues Spiel an der Reihe.

Holt euch "Ratchet & Clank" gratis.

Auch mehr als ein Jahr nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie ist kein Ende in Sicht, was viele Leute mehr oder weniger dazu zwingt, ihre Freizeit in den heimischen vier Wänden zu verbringen. Für kostenlose Unterhaltung soll künftig die Play at Home-Initiative sorgen, die von Sony wiederbelebt wurde. Wir berichteten bereits.

Ratchet & Clank kostenlos laden

Heute wurde das erste Gratisangebot freigeschaltet. So könnt ihr „Ratchet & Clank“ kostenlos für die PS4 herunterladen und dank der Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 nutzen. Allerdings solltet ihr euch nicht zu viel Zeit lassen. Denn das Angebot ist nur im Laufe des März gültig. Sobald ihr „Ratchet & Clank“ für null Euro „gekauft“ habt, könnt ihr den Titel dauerhaft nutzen. Nachfolgend haben wir den Produkteintrag im PlayStation Store verlinkt:

Play at Home: Ratchet & Clank kostenlos im PlayStation Store

Mit „Ratchet & Clank“ erwartet euch ein Plattform-Adventure aus dem Hause Insomniac Games, wo auch das hochbewertete „Marvel’s Spider-Man“ entstand. Im 2016 veröffentlichten Abenteuer sind Ratchet und sein Robo-Kumpane Clank damit beschäftigt, sich durch insgesamt 20 Level zu arbeiten. Dabei begibt sich das Duo auf die Suche nach Captain Qwark, während das Ziel verfolgt wird, die Galaxie vor dem Untergang zu retten.

PlayStation Plus benötigt ihr übrigens nicht, um die Spiele der Play at Home-Initiative in Anspruch nehmen zu können. Das Gratis-Spiel wird zusätzlich zu den gewohnten PlayStation Plus-Games vergeben. Das März-Angebot für PS Plus-User wird heute gegen Mittag freigeschaltet. Ob etwas für euch dabei ist, erfahrt ihr in der Ankündigung der PlayStation Plus-Games für März 2021.

Weitere Play at Home-Spiele folgen. Sony gab kürzlich bekannt, dass die Bereitstellung der Gratis-Games von März bis Juni 2021 erfolgen wird. Jeden Monat bekommt ihr ein neues Spiel geschenkt. Allerdings sind die Games für April, Mai und Juni noch nicht bekannt. Womöglich ist die eine oder andere größere Überraschung dabei.

Welche Spiele würdet ihr euch als Teil der Play at Home-Initiative wünschen?

