PlayStation Store: Verkauf und Verleih von Filmen und TV-Angeboten wird eingestellt

Sony möchte im PlayStation Store keine Filme mehr verkaufen oder vermieten. In der Begründung verweist das Unternehmen auf Veränderungen beim Verbraucherverhalten.

Sony hat auf dem offiziellen PlayStation Blog mitgeteilt, dass der Verkauf von Filmen und TV-Inhalten im PlayStation Store eingestellt wird. Das Unternehmen reagiert damit auf die zunehmende Relevanz von abonnementbasierten und werbebasierten Unterhaltungs-Streaming-Diensten. Im Sommer 2021 soll der Verkauf und Verleih von Filmen und TV-Angeboten im PlayStation Store enden.

Ende August wird der Stecker gezogen

Auf dem deutschsprachigen PlayStation Blog schreibt Sony: „Wir von SIE wollen den PlayStation Fans, also euch, die beste Entertainment-Erfahrung bieten. Das bedeutet, dass wir uns mit euren Bedürfnissen mitentwickeln. Es werden immer mehr PlayStation Fans, die abonnementbasierte und werbebasierte Unterhaltungs-Streaming-Dienste auf unseren Konsolen verwenden.“

Mit der Änderung des Verbraucherverhaltens habe man beschlossen, ab dem 31. August 2021 den Verkauf und Verleih von Filmen und TV-Angeboten im PlayStation Store nicht mehr anzubieten.

Kunden, die in den vergangenen Jahren den einen oder anderen Film erworben haben, müssen sich keine Gedanken machen. Auch künftig soll der Zugriff gewährleistet werden. „Inhalte, die ihr so bisher erworben habt, können auch nach Inkrafttreten dieser Änderung für die On-Demand-Wiedergabe auf PS4, PS5 und Mobilgeräten verwendet werden. Wir danken unseren Fans für den Support und freuen uns darauf, eure Entertainment-Erfahrung auf PlayStation noch weiter zu verbessern“, so Sony.

Ganz verschwinden werden Filme und Serien nicht von den PlayStation-Konsolen. Immerhin stehen verschiedene Apps wie Netflix, Crunchyroll und Apple TV zur Verfügung. „Der Medienbereich der Benutzeroberfläche der PS5-Konsole vereint eine Auswahl an kostenlosen und kostenpflichtigen Streaming-Diensten an einem Ort, sodass du die neuesten Folgen, Filme und empfohlene Serien ganz einfach auf Knopfdruck finden und abspielen kannst“, so Sony zu den Angeboten.

