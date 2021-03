UK-Charts: Miles Morales und The Last of Us Part 2 mit beeindruckenden Comebacks

Wie sich den frisch veröffentlichten Software-Charts aus Großbritannien entnehmen lässt, feierte "The Last of Us: Part 2" dank einer Preissenkung ein beeindruckendes Comeback. Darüber hinaus profitierte "Spider-Man: Miles Morales" von der zwischenzeitlichen Verfügbarkeit der PS5.

Zum Start in die neue Woche stellten die Marktforscher von GfK Chart-Track ein weiteres Mal die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien zur Verfügung.

Wie sich den Erhebungen von GfK Chart-Track entnehmen lässt, profitierte die Software der PlayStation 5 in der vergangenen Woche von der zwischenzeitlichen Verfügbarkeit der Konsole und legte im britischen Einzelhandel unter dem Strich um 64 Prozent zu. Den größten Sprung legte „Spider-Man: Miles Morales“ hin, das gegenüber der Vorwoche um 172 Prozent zulegte und sich den zweiten Platz der Software-Charts sicherte – nur rund 1.000 Einheiten hinter dem Spitzenreiter in Form von „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“.

Die Verkaufszahlen von „Demon’s Souls“ stiegen gegenüber der Vorwoche um 123 Prozent, wodurch das Remake in die britischen Top 40 zurückkehrte und sich auf dem 21. Platz einfand. Auch „The Last of Us: Part 2“ legte ein beeindruckendes Comeback hin. Da führende Händler in Großbritannien den Preis des Action-Titels auf unter 20 britische Pfund senkten, griffen in der letzten Woche zahlreiche Spieler zu und ließen die Verkaufszahlen von „The Last of Us: Part 2“ im Vergleich mit der Vorwoche um 3.992 Prozent steigen.

Anbei die Übersicht über die Retail-Top 10 der vergangenen Woche, in der sich wieder einmal diverse alte Bekannte tummeln.

UK-Charts: Die Top 10 der letzten Woche (In Klammern die Position der Vorwoche)

1. (1) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

2. (9) Spider-Man: Miles Morales

3. (-) The Last of Us: Part 2

4. (2) FIFA 21

5. (-) Persona 5: Strikers

6. (3) Mario Kart 8: Deluxe

7. (4) Animal Crossing: New Horizons

8. (5) Call of Duty: Black Ops Cold War

9. (7) Grand Theft Auto 5

10. (6) Minecraft (Switch)

