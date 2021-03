Blasphemous: Mehr als eine Million Mal verkauft – Video zeigt glückliche Entwickler

"Blasphemous" verkaufte sich mehr als eine Million Mal.

Im September des Jahres 2019 veröffentlichten die Entwickler von The Game Kitchen und der Publisher Team 17 den Action-Titel „Blasphemous“.

Im spielerischen Bereich punktete der Titel vor allem mit seinem fordernden aber stets fairen Schwierigkeitsgrad. Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, erreichte „Blasphemous“ nun den nächsten kommerziellen Meilenstein und verkaufte sich weltweit mehr als eine Million Mal. Zur Feier des Tages veröffentlichten die Entwickler von The Game Kitchen ein Video, das zeigt, wie die kreativen Köpfe hinter „Blasphemous“ eine entsprechende Auszeichnung entgegennehmen.

„Blasphemous ist ein erbarmungsloser Action-Plattformer, der den schnellen Kampf eines Hack-and-Slash-Spiels mit einer tiefgründigen Handlung kombiniert, die durch die Erforschung eines riesigen Universums aus nichtlinearen Levels vermittelt wird“, kommentieren die Entwickler von The Game Kitchen ihr erfolgreiches Projekt.

Zum Thema: Blasphemous: Der düstere Retro-Action-Plattformer im Launch-Trailer

„Blasphemous“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich. In wie weit der Erfolg von „Blasphemous“ dazu führen könnte, dass uns auf kurz oder lang ein Nachfolger zum knackigen Action-Plattformer ins Haus steht, bleibt abzuwarten.

Die Community setzte sich in den vergangenen Monaten aber zumindest immer wieder für ein mögliches Sequel ein.

One Million Players!

Thank you all for bringing so much joy to our sorrowful hearts. pic.twitter.com/nzaYw87P0n

— Blasphemous (@BlasphemousGame) March 2, 2021