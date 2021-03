Dead by Daylight: „The Trickster“ als neuer Killer enthüllt

Behaviour Interactive hat einen weiteren Killer für den asymmetrischen Multiplayer-Titel „Dead by Daylight“ enthüllt. Demnach werden sich die Spieler auf „The Trickster“ freuen können, der einen etwas ungewöhnlichen Stil hat.

Ein anderer Angang als bisher

Denn „The Trickster“ wurde von der K-Pop-Szene und Joker inspiriert, weswegen er eher ein stilvoller Killer ist. Um den Charakter richtig umzusetzen, haben sich die Entwickler Anregungen von Kevin Woo geholt. Kevin Woo hat unter anderem Songs für die erfolgreiche K-Pop-Band BTS produziert.

Der neue Killer soll früher ein Sänger namens Ji-Woon gewesen sein, der von Yun-Jin Lee in die Boyband NO SPIN geholt wurde. Ji-Woon war neidisch auf seine Bandkollegen, weshalb er sie eines Tages absichtlich in einem Feuer sterben ließ. Daraufhin wurde er süchtig nach dem Morden und begann seine Opfer zu entführen. Ihre Schreie band er in seine Musik ein, bis seine Produzenten seine kreative Kontrolle einschränkten. Als er seinen Produzenten Yun-Jin töten wollte, rief ihn The Fog an und bot ihm einen Job als Killer an.

Ein kompletter Trailer zu „The Trickster“ steht noch aus. Allerdings haben die Entwickler bereits den Public Test Build des neuen Updates auf dem PC veröffentlicht sowie einen kurzen Ausblick auf den neuen Killer gegeben.

