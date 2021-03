Fracked: Hitzige Action für PlayStation VR angekündigt – Trailer & Details

"Fracked" erscheint für PlayStation VR.

Im Rahmen des heutigen „PS VR Spotlight“-Events enthüllte Sony Interactive Entertainment unter anderem das VR-Adventure „Fracked“, das bei den Entwicklern von nDreams entsteht.

Passend zur heutigen Ankündigung zeigt sich „Fracked“ in einem ersten Trailer, der euch einen Eindruck von dem vermittelt, was spielerisch auch euch zukommt, und unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht. Geboten wird laut offiziellen Angaben ein abwechslungsreiches Abenteuer, das schnelles und immersives Run-and-Cover-Gameplay mit wilden Schießereien und Freerunning, Skifahren oder Klettern kombiniert, um so eine vollkommen neue Spielerfahrung zu liefern.

Die letzte Hoffnung der Welt

„Fracked“ erzählt laut den Machern von nDreams die Geschichte eines unfreiwilligen Helden, der sich plötzlich mitten im Kampf wiederfindet. Tief in den Bergen wurde eine Fracking-Anlage von einer Armee schießwütiger Wahnsinniger überrannt. „Als letzte Hoffnung der Welt müsst ihr sie ausschalten, bevor es zu spät ist… Auf Subtilität kam es uns dabei ganz und gar nicht an. Unsere Vision war bewusst gewagt, krass und kompromisslos“, führen die Entwickler aus.

Zum Thema: PlayStation VR 2.0: Patent liefert mögliche Details und Eindrücke zum neuen Controller

Das Gameplay von „Fracked“ wird als „schnell, zugänglich und spannend“ beschrieben. „Skifahren, Laufen, Klettern, Base-Jumping und Ziplining sind alle möglich und nahtlos und fließend in das Spiel integriert. Hier gibt es kein fest vorgegebenes Gameplay und keine Zwischensequenzen. Alles reagiert 1:1 auf die Eingaben, Bewegungen und Aktionen des Spielers. Auch die Kämpfe bieten unzählige Möglichkeiten und eine große Bewegungsfreiheit, damit ihr eure Gegner flankieren könnt“, heißt es weiter.

Weitere Details zu „Fracked“, das im Sommer 2021 für PlayStation VR erscheint, findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

