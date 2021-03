I Expect You To Die 2: Mit frischen Gameplay-Szenen für PSVR angekündigt

Wie die Entwickler von Schell Games bekannt gaben, wird der Escape Room-Titel "I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar" auch für PlayStation VR erscheinen. Passend zu dieser Ankündigung zeigt sich der VR-Titel in einem Gameplay-Trailer.

"I Expect You To Die 2" erscheint für PlayStation VR.

Auch die Entwickler von Schell Games nutzten den heutigen „PS VR Showcase“, um ein neues Projekt für PlayStation VR anzukündigen.

Hierbei haben wir es mit dem Escape Room-Titel „I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar“ zu tun, der im Laufe des Jahres für PlayStation VR und die gängigen Virtual-Reality-Headsets auf dem PC erscheint. Da es sich bei PlayStation VR-Spielern um einen festen Bestandteil der Community handelt, fiel den Machern von Schell Games die Entscheidung, „I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar“ auch für PlayStation VR zu veröffentlichen, laut eigenen Angaben leicht.

Ein Abstecher in die Welt der Spionage

Offiziellen Angaben zufolge schließt die Handlung von „I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar“ an die Geschehnisse des ersten Teils an und entführt euch ein weiteres Mal in die Welt der Spionage und der verdeckten Ermittlung. Um nichts dem Zufall zu überlassen, hat die Agency euch damit beauftragt, verdeckt zu ermitteln und die neuen Weltherrschaftspläne der Organisation Zoraxis zu durchkreuzen.

„Jetzt müsst ihr als Superspion noch eine Schippe drauflegen. Nutzt eure telekinetischen Fähigkeiten in völlig neuen Umgebungen. Bringt Licht in den diabolischen Plan und erfahrt noch mehr über Zoraxis. Bringt euer Leben zum Wohle aller in Gefahr. Denn vergesst nicht: Wir erwarten, dass ihr sterbt“, heißt es weiter.

Anbei der neueste Gameplay-Trailer zu „I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar“, der im Rahmen der offiziellen Ankündigung für PlayStation VR veröffentlicht wurde.

