Aliens Fireteam: Mehr als 20 Minuten Gameplay aus dem Coop-Shooter

In dieser Woche wurde mit "Aliens: Fireteam" das neueste Werk der Cold Iron Studios angekündigt. Heute zeigt sich der Coop-Shooter in einem ersten ausführlichen Gameplay-Video.

"Aliens: Fireteam" entsteht bei den Cold Iron Studios.

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate kündigten die Entwickler der Cold Iron Studios den Coop-Shooter „Aliens: Fireteam“ in dieser Woche auch offiziell an.

Heute erreichte uns das erste Gameplay-Video zum frisch angekündigten Shooter, das euch mehr als 20 Minuten Gameplay liefert und euch einen Eindruck von dem vermittelt, was in „Aliens: Fireteam“ spielerisch auf euch zukommt. Die Handlung des Coop-Shooters setzt im Jahr 2202 ein, in dem ein mysteriöser Notruf einen Marines-Trupp nach LV-895, eine der äußeren Kolonien, führt.

Der Kampf um das Überleben

Auf LV-895 stoßen die Spieler nicht nur auf verlassene und geheimnisvolle Ruinen. Gleichzeitig sehen sie sich schnell mit einem gnadenlosen Kampf um das Überleben konfrontiert, da LV-895 von Horden von Xenomorphs bevölkert wird. Der neue Shooter ist im legendären „Alien“-Universum angesiedelt und verspricht laut offiziellen Angaben eine Mischung aus einem klassischen Third-Person-Shooter und einem Survival-Abenteuer.

Ihr schließt euch einem Team, bestehend aus zwei anderen Spielern oder zwei KI-Kameraden an, und nehmt den Kampf gegen die tödlichen Aliens auf. Unter dem Strich warten in „Aliens: Fireteam“ vier Kampagnen auf euch, die euch zum Teil einen alternativen Blick auf die Geschichte der legendären „Aliens“-Franchise ermöglichen.

„Aliens: Fireteam“ wird nach dem aktuellen Stand der Dinge im Sommer dieses Jahres für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht. Ein konkreter Termin wurde bisher nicht genannt.

