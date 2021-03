GTA 5: PS Plus-Gutschrift von 1.000.000 GTA$ ab April im PlayStation Store

"GTA 5" rast als Remaster auf die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S.

Im Sommer 2020 kündigte Rockstar Games nicht nur die New-Gen-Version von „GTA 5“ an. Auch gab das Unternehmen bekannt, dass PlayStation Plus-User bis zur Veröffentlichung des Remasters monatlich 1.000.000 GTA$ spendiert bekommen.

Bisher war es so, dass der Bonus innerhalb von 72 Stunden nach dem Login in das Spiel auf euer Maze-Bank-Konto in „GTA 5 Online“ gutgeschrieben wurde. An dieser Herangehensweise nimmt Rockstar Games Änderungen vor.

Gutschrift via PlayStation Store

Wie sich derentnehmen lässt, müsst ihr die 1.000.000 GTA$ ab April 2021 direkt im PlayStation Store in Anspruch nehmen. „Ab dem 1. April 2021 müsst ihr nicht mehr bis zu 72 Stunden nach dem Login warten, um die GTA$ auf eurem Maze-Bank-Konto zu finden“, so das Unternehmen.

Ab dem genannten Termin könnt ihr die 1.000.000 GTA$ ab dem jeweiligen Monatsbeginn direkt im PlayStation Store abholen. Das heißt auch: Im März 2021 wird euer GTA$-Vorteil letztmalig automatisch innerhalb von 72 Stunden nach eurer ersten Spielsitzung des Monats gutgeschrieben. Der Vorteil: Ab April werden die GTA$ unmittelbar nach der Abholung im Store auf euer Konto überwiesen.

Wann das Remaster von „GTA 5“ auf den Markt kommen wird, ist weiterhin unklar. Laut Take Twos Strauss Zelnick könnt ihr euch allerdings auf ein Spiel einstellen, das über einen simplen Port hinausgeht. Die Entwickler von Rockstar Games verfolgen offenbar das Ziel, die Power und Möglichkeiten der neuen Hardware bestmöglich auszureizen und Verbesserungen in das Spiel zu bringen.

In einer vorangegangenen Meldung hieß es, dass die Entwicklung von „GTA 5“ für PS5 und Xbox Series X/S auf Kurs ist. An der geplanten Veröffentlichung des Remasters in dieser Jahr ändert sich offenbar nichts mehr. Der Rockstar-Blockbuster ist für Take-Two seit der Erstveröffentlichung im Jahr 2013 ein lukratives Geschäft und erhält über sieben Jahre seit dem Launch weiterhin neue Inhalte. Weitere Meldungen zu „GTA 5 Online“ findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

