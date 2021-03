Yakuza Like a Dragon: Sichert euch das Legends-Costume-Set kostenlos

In dieser Woche erschien das Rollenspiel "Yakuza: Like a Dragon" auch für die PlayStation 5. Zur Feier des Tages stellte Sega das Legends-Costume-Set kostenlos zur Verfügung.

"Yakuza: Like a Dragon" ist ab sofort auch für die PS5 erhältlich.

Mit ein wenig Verspätung wurde das Rollenspiel „Yakuza: Like a Dragon“ in dieser Woche auch für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Wie der verantwortliche Publisher Sega bekannt gab, stellte das Unternehmen zur Feier des Tages das Legends-Costume-Set kostenlos zur Verfügung. Der Gratis-Download steht bis zum 2. April 2021 auf allen Plattformen zur Verfügung, für die „Yakuza: Like a Dragon“ erhältlich ist. Welche Kostüme im Rahmen des Download-Pakets im Detail geboten werden, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Legends-Costume-Set: Diese Outfits warten auf euch

Goro Majima-Kostüm (Yakuza 0)

Kazuma Kiryu-Kostüm (Yakuza 0)

Taiga Saejima-Kostüm

Haruka Sawamura-Kostüm

Ryuji Goda-Kostüm

Daigo Dojima-Kostüm

Makoto Date-Kostüm

Kaoru Sayama-Kostüm

„Yakuza: Like a Dragon“ ist für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich. In den Mittelpunkt der Geschichte rückt der neue Protagonist Ichiban Kasuga. Um den wahren Täter zu schützen, entschließt sich Kasuga dazu, einen Mord auf sich zu nehmen, den er nicht begangen hat. Als er nach 18 Jahren aus der Haft entlassen wird, stellt er mit Erschrecken fest, dass sich niemand mehr an ihn erinnert.

Zu den größten Neuerungen von „Yakuza: Like a Dragon“ gehört das Kampfsystem. Verstanden sich die Vorgänger noch als klassische 3D-Brawler, kommt in „Like a Dragon“ ein rundenbasiertes Rollenspiel-System zum Einsatz.

