GTA 5 Online: Grotti Brioso 300, doppelte Belohnungen, Rabatte und mehr

Rockstar Games ist auch in dieser Woche bestrebt, die Spieler von "GTA 5 Online" bei Laune zu halten. Passend dazu wurden die neuen Aktionen angekündigt.

Der Grotti Brioso 300 ist wieder da.

Rockstar Games hat die Details zur neuen Eventwoche in „GTA 5 Online“ veröffentlicht. In den Fokus rückt dabei der Grotti Brioso 300. Der Kompaktwagen ist fortan bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich, nachdem er schon Weihnachten 2020 als Geschenk einen Auftritt hatte.

Auch die üblichen Belohnungen sind wieder mit von der Partie. In dieser Woche sind es:

Doppelte Belohnungen für Luftfrachtverkäufe

Doppelte Belohnungen für Stockpile

Doppelte Belohnungen für See- und Luftrennen

Doppelte Belohnungen für A Superyacht Life, versteckte Pakete und Schatztruhen

Das Preisfahrzeug der Woche und Rabatte

Und falls ihr das Finale von The Cayo Perico Heist zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 17. März 2021 abschließt, bekommt ihr das Panic-Prolaps-Basketballtrikot obendrauf. Solltet ihr bis zum selben Tag eine beliebige zusätzliche Beute in eure Taschen packen, erhaltet ihr auch die Panic-Prolaps-Basketballshorts.

In der Lobby des Diamond Casino & Resort könnt ihr einmal mehr am Glücksrad drehen, um GTA$, RP, Bekleidung und mehr zu gewinnen. Beim Hauptpreis der Woche handelt es sich um den Bravado Verlierer. Es ist ein Roadster.

Nachfolgend die Rabatte der Woche:

Immobilien & mehr:

Hangars – 60 % Rabatt

Galaxy Superyacht – 50 % Rabatt

Avenger-Rabatte:

Mammoth Avenger, Avenger-Waffenwerkstatt, Avenger-Fahrzeugwerkstatt – 40 % Rabatt

Fahrzeuge:

Buckingham Akula – 40 % Rabatt

P-996 Lazer – 40 % Rabatt

FH-1 Hunter – 40 % Rabatt

Savage – 40 % Rabatt

Principe Deveste Eight – 40 % Rabatt

Pegassi Zorrusso – 40 % Rabatt

Prime-Gaming-Boni und -Vorteile

Falls ihr die Konten beim Rockstar Games Social Club und Prime Gaming miteinander verbindet, erhaltet ihr in dieser Woche gratis die Sonarstation für die Kosatka. Hinzu kommen 200.000 GTA$. Ihr müsst lediglich in dieser Woche online spielen.

Obendrauf bekommen Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte: In dieser Woche gibt es 35 Prozent auf den Militär-Lkw Yetir und 80 Prozent auf den MTL Brickade und den HVY Barrage.

Änderungen für PS Plus-Besitzer

Nach wie vor gilt: PlayStation-Plus-Abonnenten, die „GTA 5“ auf der PS4 nutzen, erhalten bis zur Veröffentlichung der PS5-Version jeden Monat 1.000.000 GTA$. Ab dem 1. April 2021 müsst ihr allerdings nicht mehr bis zu 72 Stunden nach dem Login warten, um die GTA$ auf eurem Maze-Bank-Konto zu finden.

„Von diesem Zeitpunkt an könnt ihr euch die 1.000.000 GTA$ ab dem jeweiligen Monatsbeginn einfach direkt im PlayStation Store abholen. Im März 2021 wird euer GTA$-Vorteil letztmalig automatisch innerhalb von 72 Stunden nach eurer ersten Spielsitzung des Monats überwiesen. PlayStation Plus wird benötigt, um jeden Monat die 1.000.000 GTA$ zu erhalten. Die GTA$ werden unmittelbar nach der Abholung im Store auf euer Konto überwiesen“, so Rockstar Games. Wir berichteten bereits.

