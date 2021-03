Rust: Gameplay aus der Konsolen-Beta geleakt

In diesem Jahr wird der Online-Survival-Titel "Rust" den Weg auf die Heimkonsolen Xbox One und PlayStation 4 finden. Aus der Beta erreichte uns zum Abschluss der Woche ein geleaktes Gameplay-Video, das ausgewählte Mechaniken und Spielszenen zeigt.

"Rust" erscheint auch für die Konsolen.

Nachdem der Online-Survival-Titel „Rust“ bereits vor einer ganzen Weile für den PC veröffentlicht wurde, werden die Heimkonsolen Xbox One und PlayStation 4 im Laufe des Jahres mit entsprechend angepassten Umsetzungen bedacht.

Vor wenigen Tagen wurde bereits ein frischer Teaser-Trailer veröffentlicht, der auf den kommenden Konsolen-Release einstimmen soll. Ergänzend dazu erreichte uns zum Abschluss der Woche ein geleaktes Gameplay-Video zur Konsolen-Version von „Rust“. Dieses stammt aus der Xbox One-Version und zeigt Szenen aus der Konsolen-Beta. Zu sehen sind neue Spielszenen und ausgewählte Mechaniken.

Survival-Kampf in einer offenen Welt

Einen konkreten Releasetermin bekam die Konsolen-Version von „Rust“ bisher nicht spendiert. Stattdessen ist auch weiterhin nur von einer Veröffentlichung im Jahr 2021 die Rede. In „Rust“ verschlägt es euch in eine offene Welt, in der ein gnadenloser Überlebenskampf tobt. Ihr setzt euch nicht nur gegen menschliche Mitspieler zu Wehr, sondern sammelt darüber hinaus Ressourcen, um neue Ausrüstung herzustellen und euer Überleben zu sichern.

„Die Spieler können Gegner in frenetischen Kämpfen angreifen und töten, wobei erfolgreiche Treffer zu großen Blutspritzern führen. Kämpfe werden durch realistische Schüsse und Explosionen untermalt. Wenn menschliche Feinde getötet werden, können sie für Körperteile geplündert und für Nahrung gekocht werden“, führen die Entwickler der Facepunch Studios zu „Rust“ aus.

