Kena Bridge of Spirits: Mit Gratis-PS5-Upgrade? Das sagen die Entwickler

"Kena: Bridge of Spirits" erscheint im August.

"Kena: Bridge of Spirits" erscheint im August.

Zu den nächsten potenziellen Highlights der Indie-Szene dürfte zweifelsohne das Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ gehören, das bei den Entwicklern der Ember Labs entsteht.

Bekanntermaßen wird „Kena: Bridge of Spirits“ sowohl für die PlayStation 4 als auch die PlayStation 5 veröffentlicht, was natürlich die Frage aufwirft, ob auf den PlayStation-Systemen ein kostenloses Next-Gen-Upgrade unterstützt wird. Wie ein Sprecher der Ember Labs via Twitter klar stellte, wird dieses Feature von „Kena: Bridge of Spirits“ in der Tat unterstützt.

Release auf August verschoben

Somit können alle, die „Kena: Bridge of Spirits“ für die PlayStation 4 erwerben, ihre Kopie einem kostenlosen Upgrade auf die PlayStation 5-Fassung unterziehen. Wie die Entwickler der Ember Labs kürzlich bekannt gaben, benötigt das vielversprechende Fantasy-Abenteuer noch etwas mehr Zeit und ist mittlerweile für eine Veröffentlichung am 24. August 2021 vorgesehen. Versorgt werden der PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

„Kena: Bridge of Spirits“ entführt euch in eine magische Welt, in der ihr in die Rolle der jungen Kena schlüpft und spannende Abenteuer erlebt. Euch zur Seite stehen die Rot genannten Wesen, mit deren Fähigkeiten es beispielsweise möglich ist, Brücken zu reparieren oder neue Gebiete zu erschließen.

Im Kampf hingegen setzt Kena auf die Kombination aus ihrem Kampfstab, einem Bogen und einem Blasenschild.

