Dragon Ball Z Kakarot: 3. Story-DLC über Trunks mit Trailer angekündigt

"Dragon Ball Z: Kakarot" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Im Rahmen des „Dragon Ball Games Battle Hour“-Events veröffentlichte Bandai Namco Entertainment neue Informationen zu gleich mehreren kommenden DLCs zu ihren Videospielen, darunter auch zu „Dragon Ball Z: Kakarot“. Genauer kündigte der Publisher mit einem frischen Trailer (via Gematsu), den ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel ansehen könnt, den dritten großen Story-DLC des Action-RPGs an, der sich um den Charakter Trunks drehen wird.

Neuer DLC spielt in einer alternativen Zeitlinie

Die kommende Erweiterung trägt den Titel „Dragon Ball Z: Kakarot Trunks: The Warrior of Hope“, die Teil des Season Pass des Spiels ist. Wie der Zusatztitel bereits vermuten lässt, rückt in dieser Geschichte der Charakter Trunks, der Sohn von Vegeta und Bulma, in den Mittelpunkt. Die Handlung des DLCs spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der Hauptcharakter Son-Goku an einem Herzvirus verstorben ist.

Sechs Monate darauf erschienen in Form von zwei Cyborgs neue mächtige Gegner, die Vegeta sowie fast alle anderen Helden der Serie ermordeten und anschließend die Erde verwüsteten. 13 Jahre später sind Son-Gohan und Trunks die Einzigen, die sich den Cyborgs noch entgegenstellen. Diese Story zeigt somit was geschah, bevor Trunks mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit reiste, um die Geschichte zu verändern.

Der DLC basiert auf dem Sonderkapitel „Trunks The History: Der einsame Krieger“, das im 17. Sammelband der „Dragon Ball“-Mangareihe enthalten war. 1993 veröffentlichte das Studio Toei Animation eine Anime-Adaption dieser Geschichte, die hierzulande unter dem Titel „Dragon Ball Z: Die Geschichte von Trunks“ erschien. Das Anime-Special erlaubte sich im Vergleich zur Manga-Vorlage ein paar Änderungen, die sehr wahrscheinlich auch im kommenden „Dragon Ball Z: Kakarot“-DLC enthalten sein werden.

„Dragon Ball Z: Kakarot Trunks: The Warrior of Hope“ erscheint voraussichtlich im Frühsommer 2021 für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Bereits am 9. März 2021 erhält das Spiel zudem ein kostenloses Update, welches das „Dragon Ball: Card Warriors“-Minispiel erweitert.

Werdet ihr euch den Trunks-Story-DLC holen?

