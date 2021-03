Bethesda & Microsoft: Details zur Zukunft offenbar am Donnerstag

Am Donnerstag wird die Übernahme offenbar detailliert vorgestellt.

Im Laufe des Tages berichteten wir, dass die Übernahme von ZeniMax Media (samt Bethesda) durch Microsoft in trockenen Tüchern ist. Sowohl die US-Behörden als auch die Europäische Kommission gaben grünes Licht. Und es scheint, dass Microsoft keine weitere Zeit verschwenden möchte. Tweets von Xbox und Jeff Grubb deuten darauf hin, dass wir am Donnerstag erfahren werden, wie es nach der Übernahme weitergehen wird.

Der britische Arm von Xbox macht in einem Tweet auf eine Reihe von Events aufmerksam, die in dieser Woche veranstaltet werden. Dazu zählen XboxOn-Streams zu „Call of Duty Warzone“, „Football Manager 2021“, „Sea of Thieves“ und „The Elder Scroll 5 Skyrim“. Interessanter ist der für Donnerstag angesetzte Stream, dessen Details noch enthüllt werden sollen.

Termin am Donnerstag

Dazu passt der Tweet, der von Jeff Grubb abgesetzt wurde. Darin lässt er einen Blick auf die Events in der Spielbranche werfen, beginnend mit der heutigen Präsentation rund um „Monster Hunter“. Im weiteren Verlauf des Jahres folgen das Summer Game Fest und die E3 Digital-Edition. Das erste Highlight scheint allerdings schon am Donnerstag anzustehen. Im Terminplan steht für den 11. März 2021: „Was ist mit der Xbox/Bethesda-Übernahme?“ Nachfolgend seht ihr die gesamte Liste:

Beide Tweets deuten darauf hin, dass am Donnerstag etwas passieren wird. Zugleich kam aber auch das Gerücht auf, dass zunächst nur die Einzelheiten der Partnerschaft thematisiert wird, anstatt neue Spiele zu präsentieren. Diese dürften auf der digitalen E3 2021 folgen. Das bedeutet, dass wir im Zuge der Ankündigung womöglich eine Bestätigung darüber erhalten werden, ob zukünftige Bethesda-Spiele auf die PS5 erscheinen werden oder nicht.

Weitere Meldungen zur Übernahme:

Mit dem 7,5 Milliarden-Dollar-Kauf wandert nicht nur Bethesda in den Besitz der Redmonder. Auch sind der „Dishonored“-Entwickler Arkane, das „Wolfenstein“-Studio MachineGames, der „Doom“-Macher id Software und das „The Evil Within“-Studio Tango Gameworks mit von der Partie. Weitere Infos zu Bethesda erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

