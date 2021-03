Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy geleakt – Diese Inhalte werden geboten

Erscheint die "Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy" bereits im März?

In den vergangenen Monaten war der Xbox Store immer wieder für Leaks zu haben und listete neue Titel, die bisher nicht offiziell angekündigt wurden.

Der aktuelle Leak dreht sich um die neue „Tomb Raider“-Trilogie. Genau genommen geht es um die „Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy“ genannte Sammlung, die bereits am 18. März 2021 für die Xbox One und somit wohl auch für die PlayStation 4 sowie den PC veröffentlicht werden soll. So viel vorweg: Neue Inhalte oder entsprechende technische Upgrades für die neue Konsolen-Generation gibt es allem Anschein nach nicht.

Die neue Trilogie im Komplettpaket

Stattdessen umfasst die „Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy“ die neue Trilogie mitsamt den dazugehörigen Download-Inhalten und liefert euch die „Tomb Raider: Definitive Edition“, „Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration“ sowie die „Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition“ in einem Komplettpaket. Versprochen werden „zahlreiche Stunden Spielspaß, packende Action und knackige Rätsel“.

„Begib dich mit Lara auf ihre prägende Reise durch die Welt: von der Lara aus Tomb Raider, die auf der abgelegenen Insel Yamatai vor der Küste Japans strandet, über die Lara aus Rise of the Tomb Raider, die in der unerbittlichen sibirischen Tundra das Geheimnis der Unsterblichkeit enthüllt, bis hin zur Lara aus Shadow of the Tomb Raider, die in den Bergen von Peru ein unheilvolles Artefakt entdeckt“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Eine offizielle Ankündigung der „Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy“ steht derzeit zwar noch aus, dürfte angesichts des Leaks aber sicherlich in Kürze folgen.

