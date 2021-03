Bethesda: Einige Spiele werden nicht für PS5 erscheinen

Microsoft und Bethesda machen künftig gemeinsame Sache.

Die mehrstufige Ankündigung der Übernahme von Bethesda durch Microsoft ging heute in die nächste Runde. In einem News-Wire-Eintrag machen die Redmonder auf den inzwischen abgeschlossenen Deal aufmerksam. Nicht weniger als 7,5 Milliarden Dollar investiert Microsoft in den Kauf.

Kommende Spiele teils exklusiv

Offen war bisher die Frage, was die Übernahme von Bethesda für Fans des Publishers bedeutet, die weiterhin auf PlayStation-Systemen spielen möchten. Etwas schwammig wies das Xbox-Oberhaupt Phil Spencer in der heutigen Ankündigung darauf hin, dass einige kommende Spiele von der PS5 ferngehalten werden und somit nur für die Xbox-Konsolen und den PC erscheinen. Ob es sich dabei um Kernspiele der wichtigsten Marken wie „DOOM“ oder „The Elder Scrolls“ handelt, ließ Spencer offen.

„Dies ist der nächste Schritt ein branchenführendes Team aus erstklassigen First Party-Studios aufzubauen und gleichermaßen unser Versprechen an die Xbox-Community. Zukünftig sind Xbox-Konsolen, Windows 10 PC und der Xbox Game Pass der beste Ort für Dich, um neue Bethesda-Spiele zu genießen – einige davon zukünftig exklusiv für Xbox- und PC-Spieler“, so Microsofts Phil Spencer.

Die größten und populärsten Spiele

Die Redmonder verfolgen große Ziele. Mit den Mitteln des neuen Eigentümers sollen kommende Titel zu den „größten und populärsten in der Geschichte von Bethesda“ gemacht werden. Der Xbox Game Pass, der den Zugriff auf Spiele in einem Abo bündelt, werde dabei behilflich sein.

Zugleich dankt Spencer den „Millionen von Bethesda-Fans“, die Microsoft und den neu erworbenen Studios auf dieser Reise begleiten. Weitere Details zur Zukunft sollen im Laufe des Jahres folgen. Später in dieser Woche möchte das Unternehmen über Bethesda-Titel sprechen, die in den Xbox Game Pass aufgenommen werden.

Mehr zu Bethesda:

Mit der Übernahme von Bethesda wandern verschiedene Studios in den Besitz von Microsoft. Dazu zählen die Bethesda Game Studios, id Software, die ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog und die Roundhouse Studios. Da komplette Statement von Spencer lest ihr hier.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Bethesda