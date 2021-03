Call of Duty Black Ops Cold War: Neues Update mit Änderungen am Multiplayer und Zombies-Modus

Treyarch hat für "Call of Duty: Black Ops Cold War" am gestrigen Montag ein neues Update veröffentlicht. Welche Änderungen damit vorgenommen wurden, verrät der offizielle Changelog.

"Call of Duty Black Ops Cold War" erhält seit dem Launch regelmäßig neue Updates.

Treyarch hat für „Call of Duty Black Ops Cold War“ ein neues Update veröffentlicht, mit dem für Hardcore-Spieler unter anderem die HC Rapid Fire Moshpit zum Quick Play hinzugefügt wurde. Zu den weiteren Patch-Bestandteilen zählen Stabilitätskorrekturen in Outbreak, Challenge-Updates, Ranglisten-Korrekturen im League Play, Audio-Updates für drei Intel-Teile in „Firebase Z“ und mehr.

Changelog zum neuen Update

Multiplayer

Playlists

Schnellfeuer-Moshpit HC Rapid Fire Moshpit wurde zum Quick Play hinzugefügt.



Herausforderungen

Saison-Herausforderungen Die Saison-Herausforderung „Guerrilla Warfare“ zählt jetzt Kills von jeder Waffe, die der Spieler aufnimmt, nicht nur von Waffen von Spielern, die er getötet hat.

Tägliche Herausforderungen Die tägliche Herausforderung „Helfende Hand“ zählt nun korrekt den Spionageflugzeug-Assist-Punktestand.



Liga-Spiel

Ranglisten

Wenn ein Spieler fälschlicherweise in eine „kaputte“ Rangliste gesetzt wird, wird er durch das Spielen eines weiteren Matches in eine funktionierende Rangliste gesetzt.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass andere Namen auf der Rangliste leer waren.

Zombies

Outbreak

Stabilität Es wurden verschiedene Stabilitätskorrekturen im Zusammenhang mit Zielen in Outbreak hinzugefügt.

Ziele Es wurde ein Problem behoben, das das Abschließen des Ziels verhinderte, wenn ein Spieler, der einen Kanister trug, ein laufendes Koop-Match verließ.

Allgemein Es wurde ein Problem behoben, das bei der Verwendung des Feld-Upgrades „Rasender Wächter“ zu Grafikfehlern führte.



Intel

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Spieler drei Funkübertragungen in „Firebase Z“ nicht abhören konnte.

Mehr zu Call of Duty Black Ops Cold War:

Erst kürzlich wurde in „Call of Duty Black Ops Cold War“ die zweite Season gestartet. Zu deren Umfang zählen unter anderem die neue Zombies-Erfahrung, sechs Waffen, vier neue Karten und die neuen Orte in Verdansk. Auf der offiziellen Seite der „Call of Duty“-Reihe erwartet euch eine Komplettübersicht. Weitere Meldungen zu „Call of Duty Black Ops Cold War“ sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

