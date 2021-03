Fall Guys Ultimate Knockout: Termin & Trailer zu Season 4 folgen nächste Woche

"Fall Guys: Ultimate Knockout" startet in Kürze in die vierte Season.

Mit „Fall Guys: Ultimate Knockout“ lieferten die Entwickler von Mediatonic einen der beliebtesten Multiplayer-Titel der vergangenen Monate ab.

Wie das britische Studio kürzlich bekannt gab, laufen hinter den Kulissen die Arbeiten an der vierten Season, die natürlich wieder einmal einen Schwung neuer Inhalte mit sich bringen wird. Worauf sich die Spieler im Detail freuen dürfen, wurde bisher nicht verraten. Stattdessen war im Rahmen der offiziellen Ankündigung lediglich die Rede davon, dass es in der vierten Season von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ futuristisch wird.

Allzu lange werden wir uns bis zur Enthüllung offizieller Details aber wohl nicht mehr gedulden müssen. Wie die Macher von Mediatonic bekannt gaben, sollen nämlich schon in der kommenden Woche der finale Starttermin der vierten Staffel sowie ein passender Trailer präsentiert werden. Genauer gesagt am kommenden Montag, den 15. März 2021.

Zum Thema: Epic Games: Kauft Tonic Games Group samt Fall Guys-Entwickler

Dann dürften wir euch erfahren, welche neuen Inhalte und möglichen Neuerungen die futuristische vierte Staffel von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ im Detail mit sich bringen wird. Wir bringen euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge, wenn entsprechende Informationen eintreffen sollten.

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ ist für den PC und die PlayStation 4 erhältlich. Im Laufe des Sommers sollen zudem die Xbox-Konsolen und Nintendos Switch versorg werden – eine Unterstützung des Crossplay-Features für alle Systeme übrigens inklusive.

We're working really hard on Season 4 🚀

We've getting very close to launch and we know you're going to LOVE it 🌚

On Monday 15th March, we'll post the Release Date Trailer and trigger double Fame Points! 🆒😎

— Fall Guys 4041 🤖 SOON (@FallGuysGame) March 8, 2021