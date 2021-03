Resident Evil Village: PS5-Installationsgröße und Preload-Termin bestätigt

"Resident Evil Village" erscheint im Mai 2021.

Im Laufe des gestrigen Tages sickerte bereits durch, dass „Resident Evil Village“ auf den diversen Xbox-Systemen rund 35 Gigabyte freien Speicher voraussetzt.

Nachdem man zunächst davon ausging, dass es die PlayStation 5-Version auf einen ähnlichen Wert bringen wird, wurde nun bestätigt, dass die PS5-Umsetzung von „Resident Evil Village“ etwas kleiner ausfällt. Ohne ein mögliches Day-One-Update müssen hier 27,325 Gigabyte heruntergeladen werden. Weiter heißt es, dass Vorbesteller die Möglichkeit erhalten, Gebrauch von der Preload-Funktion zu machen und die benötigten Daten vor dem offiziellen Release herunterzuladen.

Preload-Start erfolgt Anfang Mai

Los geht es am 5. Mai 2021 und somit zwei Tage vor dem offiziellen Release von „Resident Evil Village“. Der neuste Ableger der Horror-Serie wird an dem 7. Mai 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 erhältlich sein. Vor dem Release der Vollversion möchte Capcom noch eine zweite Demo veröffentlichen.

Einen konkreten Termin nannte der Publiher bisher zwar nicht, wies in der offiziellen Ankündigung jedoch darauf hin, dass euch die zweite Demo zu „Resident Evil Village“ einen ausführlichen Blick auf die spielerische Umsetzung des Horror-Titels ermöglichen wird. Sollte Capcom der zweiten Probefassung einen handfesten Termin spendieren, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Bis dahin findet ihr alle aktuellen Eindrücke und Details zu „Resident Evil Village“ in unserer Themen-Übersicht.

