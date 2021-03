The Elder Scrolls Online: Flames of Ambition im stimmigen Launch-Trailer präsentiert

In der kommenden Woche wird die "Flames of Ambition"-Erweiterung zum Fantasy-MMO "The Elder Scrolls Online" für die Konsolen erscheinen. Schon jetzt zeigt sich das Add-on im stimmigen Launch-Trailer. Ergänzend dazu steht ab sofort auch das Update 29 bereit.

"The Elder Scrolls Online" ist unter anderem für die PlayStation-Systeme erhältlich.

Mit „Tore von Oblivion“ kündigten die Entwickler von ZeniMax Online 2020 ein ganzjähriges Event für das Fantasy-Online-Rollenspiel „The Elder Scrolls Online“ an.

Zumindest auf dem PC, dem Mac und Stadia startet das umfangreiche Event mit dem Release der „Flames of Ambition“-Erweiterung mit sofortiger Wirkung. Auf den Konsolen PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S wird es am nächsten Dienstag, den 16. März 2021 so weit sein. Passend zum heutigen Start zeigt sich „Flames of Ambition“ in einem stimmigen Launch-Trailer.

Update 29 überarbeitet das Champion-System und mehr

Mit „Dem Kessel“ und „Der Schwarzdrachenvilla“ bietet die „Flames of Ambition“-Erweiterung zwei komplett neue Verliese, die darauf warten, von euch gemeistert zu werden. Ergänzend zum Release des neuen DLCs steht ab sofort auch das umfangreiche Update 29 bereit, mit dem sich die Entwickler unter anderem des Champion-Systems annehmen. Das Champion-System wurde dahingehend überarbeitet, dass ihr euren Champion beziehungsweise Helden nun besser an euren Spielstil anpassen könnt.

Neben der Überarbeitung des Championsystems hat sich das Team auch die Charakterübersicht angesehen und sie um zusätzliche erweiterte Werte ergänzt, deren Anzeige bisher entweder versteckt war oder schlichtweg fehlte. Mit dieser Änderung wurde laut offiziellen Angaben dafür gesorgt, dass ihr nun direkt seht, wie sich mögliche Änderungen auf euren Charakter-Build auswirken.

Alle weiteren Details zum Update 29 findet ihr auf der offiziellen Website von „The Elder Scrolls Online“.

