Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge für PC und Konsolen angekündigt

Auch die Grafik ist vertraut.

Dotemu, Tribute Games und Nickelodeon haben mit „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ ein neues Spiel angekündigt, in dem die namensgebenden Helden einmal mehr einen Auftritt haben. Der Titel soll für PC und Konsolen erscheinen. Genauer wurden die Unternehmen bislang nicht, sodass unklar ist, welche Konsolen gemeint sind. Auch einen Termin können wir euch nicht anbieten. Ein Trailer zeigt allerdings schon heute, was euch mit „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ erwartet.

Von klassischen Brawl-Mechaniken inspiriert

In „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ erwarten euch laut Hersteller bekannte TMNT-Schauplätze und Gegenspieler wie Bebop und Rocksteady, die Krang und Shredder bei ihrem Plan zur Seite stehen. „Ausgestattet mit neuen Fähigkeiten, die von klassischen Brawl-Mechaniken inspiriert sind, ist die Truppe bereit dem Foot-Clan kräftig auf die Mütze zu geben und sich durch die Kanalisation, New York City und bis zur Dimension X durchzuprügeln“, heißt es in der heutigen Pressemeldung.

Und weiter: „In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sind Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello immer auf der Lauer (und immer etwas schlauer), während sie in einer wunderschönen Pixelart-Welt, die Erinnerungen an das klassische Design von 1987 weckt, kräftig austeilen. Im heutigen Ankündigungstrailer prügeln sich die Turtles quer durch Manhattan unterlegt von ihrer ikonischen Hymne, interpretiert von Mike patton von Faith No More.“

Features laut Hersteller:

Spieldesign versetzt euch zurück in die 80er Jahre

Vollfarbige Pixelgrafik

Old-School-Gameplay mit neuen Mechaniken

Bis zu vier Spieler gleichzeitig

TMNT-Charaktere und -Fahrzeuge in verschiedenen Gameplay-Optionen

Neuer Story-Modus

Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Trailer:

