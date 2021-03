We Were Here Forever: Kooperatives Adventure für PlayStation 5, Xbox Series X und PC angekündigt

Das kooperative Adventure "We Were Here Forever" wird Ende des Jahres für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Ein erster Trailer stimmt auf das Abenteuer ein.

Mit „We Were Here Forever“ haben die verantwortlichen Entwickler von Total Mayhem ein neues kooperatives Adventure für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (via Steam) angekündigt. Die Veröffentlichung ist bisher für das vierte Quartal 2021 geplant.

Löst gemeinsam die Rätsel von Castle Rock

Die Spieler sollen neue Herausforderungen, Rätsel sowie eine spannende Geschichte geboten bekommen. Wie schon in den bisherigen „We Were Here“-Spielen werden die Spieler zusammenarbeiten müssen, um die verschiedenen Rätsel zu lösen. Zudem versprechen die Entwickler, dass man einen riesigen Schritt nach vorne für die Reihe macht.

Managing Director Lucia de Visser sagte: „Unser Ziel mit We Were Here Forever ist es, das kooperative Gameplay, das die Leute so sehr an der Serie lieben, zu verfeinern und mit einem noch immersiveren, düsteren und lebendigeren Castle Rock für eine neue Generation zu entwerfen. We Were Here Forever ist ein großer Schritt für die Serie. Vielmehr wird dieses Spiel neue Einsichten in das Mysterium von Castle Rock geben. Man kann sich nur wundern, was den Entdeckern geschehen ist, die zurückgelassen wurden.“

In „We Were Here Forever“ wird man in die Rolle eines antarktischen Entdeckers schlüpfen, den es in die Welt von Castle Rock verschlägt. Meistens ist man von seinem Mitspieler getrennt und muss über ein Walkie-Talkie in Kontakt bleiben, um asymmetrische Rätsel zu lösen. Mit einem Trailer stimmen die Entwickler bereits auf den neuesten Teil ein:

