God of War Fallen God: Comic ab sofort bei Amazon erhältlich

Mit "God of War: Fallen God" wurde eine Comic-Reihe gestartet, mit der die Ereignisse zwischen "God of War 3" und "God of War" (2018) in den Mittelpunkt rücken. Der Einstieg kann ab sofort bei Amazon gekauft werden.

Mit dem Comic wird die Geschichte rund um Kratos erweitert.

Viele Spieler warten gespannt auf das nächste „God of War“, das – sofern wir den jüngsten Gerüchten glauben können – nicht mehr in diesem Jahr gespielt werden kann. Doch unabhängig davon, wie lange die Wartezeit am Ende ausfallen wird: Zumindest einen Teil der Wartezeit könnt ihr mit einem Comic namens „God of War: Fallen God“ überbrücken.

Storylücke wird gefüllt

Das von Dark Horse erschaffene Werk wurde in dieser Woche veröffentlicht und kann unter anderem bei Amazon erworben werden. Zum Preis von momentan 3,36 Euro könnt ihr zugleich eure Englischkenntnisse auffrischen. Denn eine deutsche Version des Comics gibt es offenbar nicht. Nachfolgend haben wir den Produkteintrag verlinkt. Die Liste der kompatiblen Endgeräte sollte beachtet werden.

„God of War: Fallen God“ bietet laut Hersteller eine brandneue Geschichte, die zwischen den Ereignissen von „God of War 3“ und „God of War“ (2018) spielt.

In der Comic-Beschreibung heißt es:

„Kann ein Mann jemals frei von seiner Vergangenheit sein? Können die Gezeiten der Zeit jemals den blutigen Sand der Sünde wegwaschen? Oder beflecken begangene Verfehlungen dauerhaft und unausweichlich die Seele eines Menschen? Nachdem er Zeus besiegt und Athene vereitelt hat, glaubt Kratos, endlich frei von seinen Fesseln zu sein.

Er macht sich auf den Weg in die Wüste, um sich von seiner Heimat und seiner Schande zu distanzieren, nur um festzustellen, dass seine Wut und Schuldgefühle ihm dicht auf den Fersen sind. Kratos wütet gegen den einzigen Feind, der sich als unbesiegbar erwiesen hat – sich selbst. Aber ein Krieg gegen sich selbst ist nicht zu gewinnen und lädt nur zum Wahnsinn ein.“

Das erste „God of War“, das unter anderem von David Jaffee erschaffen wurde, kam 2005 für die damals aktuelle PS2 auf den Markt. 2007 folgte das Sequel „God of War 2“, bevor im März 2010 „God of War 3“ an der Reihe war. Zwischendurch erschien „God of War: Chains of Olympus“ für die PlayStation Portable. Seit März 2013 verweilt das Prequel „God of War: Ascension“ auf dem Markt.

