Hunting Simulator 2: PS5-Version veröffentlicht und „A Ranger’s Life“-DLC angekündigt

Ab sofort ist der "Hunting Simulator 2" auch für die New-Generation-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Darüber hinaus wurde ein neuer DLC angekündigt, in dem ihr in die Rolle eines Park-Rangers schlüpfen dürft.

"Hunting Simulator 2" ist ab sofort für die PS5 erhältlich.

Wie vor einigen Wochen angekündigt, veröffentlichten Nacon und die Entwickler von Neopica den „Hunting Simulator 2“ nun auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Auf den Konsolen der neuen Generation bekam der „Hunting Simulator 2“ verschiedene technische Verbesserungen spendiert. Freuen dürfen sich die Spieler unter anderem über verbesserte Grafikeffekte, eine stabilere Framerate oder eine höhere Auflösung. Wer den Titel bereits für die PS4 oder die Xbox One sein Eigen nennen sollte, kann seine Kopie einem kostenlosen Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Fassung unterziehen.

„A Ranger’s Life“-DLC erscheint noch diesen Monat

Ergänzend zum Release des „Hunting Simulator 2“ für die neuen Konsolen kündigten Nacon und Neopica einen neuen DLC an, der unter dem Namen „A Ranger’s Life“ ins Rennen geschickt wird. Der Release erfolgt am 23. März 2021. Wie es der Name der neuen Download-Erweiterung bereits andeutet, wird euch in dieser die Möglichkeit geboten, in die Rolle eines Park-Rangers zu schlüpfen und dessen Alltag zu erleben.

„In dieser geskripteten Kampagne geht es darum, die natürliche Welt zu schützen und zu erhalten. Mit dem Hund an der Seite durchstreifen die Spieler einen Nationalpark in Colorado und erfüllen verschiedene Missionen: Tiere heilen, Proben sammeln, invasive Arten unter Kontrolle halten und die Gesundheit der Umwelt erhalten“, führen die Entwickler zum nächsten DLC auf.

Der „Hunting Simulator 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

