Call of Duty Black Ops Cold War: Neues Update und Spiellisten inkl. St. Patrick’s Stockpile veröffentlicht

Einmal mehr steht ein neues Update für "Call of Duty: Black Ops Cold War" zur Verfügung. Mit diesem hat Treyarch noch einmal kleinere Änderungen vorgenommen und den Spielmodus "St. Patrick's Stockpile" hinzugefügt.

Zum Ende der Woche haben Activision und Treyarch ein neues Update für den First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlicht, mit dem man unter anderem einen neuen Spielmodus hinzugefügt hat. Dabei handelt es sich um den Modus „St. Patrick’s Stockpile“, der lediglich bis zum 18. März 2021 um 19 Uhr zur Verfügung stehen soll.

Happy St. Patrick’s Day

In „St. Patrick’s Stockpile“ muss man die Gegner eliminieren und die Kleeblätter einsammeln, die sie fallenlassen. Daraufhin muss man die eingesammelten Blätter beim Goldtopf abgeben, um Punkte für das Team zu sammeln. Sollte man zwischendurch getötet werden, verliert man alle Kleeblätter, die danach für alle anderen Spieler zum Einsammeln bereitstehen.

Des Weiteren haben die Entwickler bestätigt, dass Ende der nächsten Woche eine klassischere Version von „Stockpile“ ins Spiel kommen soll. Zudem haben die Entwickler die Requisitenjagd aus dem Spiel entfernt, um neue Updates und Karten für den Modus vorzubereiten. In Zukunft sollen auch „Satellite“ sowie die kommende Karte „Miami Strike“ in Requisitenjagd auftauchen.

Mehr zum Thema: Call of Duty Black Ops Cold War – Neues Update mit Änderungen am Multiplayer und Zombies-Modus

Zudem wurde mit dem E-Tool eine neue Nahkampfwaffe hinzugefügt, die sich die Spieler über eine In-Game-Herausforderung oder über ein Store-Bundle freischalten können. Die Talismane sollen ab sofort auch mit den Waffenaufsätzen korrespondieren. Die vollständigen Patchnotes kann man bei Interesse auf der offiziellen Seite oder ab sofort auch im Spiel finden.

Abschließend wurden auch die neuesten Spiellisten dieser Woche veröffentlicht. Folgende Spiellisten kann man bis zum nächsten Donnerstag genießen:

Multiplayer

St. Patrick’s Stockpile [NEU]

Gun Game

Nuketown 24/7

Snipers Only Moshpit

Gunfight Blueprints

Face Off

Zombies

Outbreak

Firebase Z

Die Maschine

Dead Ops Arcade: First Person

Dead Ops Arcade

Onslaught (PS4/PS5)

Onslaught Nuketown (PS4/PS5)

Onslaught Apocalypse (PS4/PS5)

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ erschien im vergangenen November für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man auch in unserer Themenübersicht entdecken.

